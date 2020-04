SAV o koronavíruse: Krízu možno zvládnuť aj vďaka plánom, aj sociálnym kontaktom

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - To, ako všetci spoločne zvládneme krízu spojenú s pandémiou nového koronavírusu, záleží do veľkej miery od zdravotníckych pracovníkov a žien. Domácnosti sú totiž v značnej miere dielom práve žien. Uviedol to Gabriel Bianchi z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied v súvislosti s krízou a karanténou.