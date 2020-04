KORONAVÍRUS Slovenskí ekonómovia volajú po bezodkladnom naliatí zdrojov do ekonomiky

Podľa nich hrozí, že slovenská ekonomika tento rok klesne hlbšie ako ekonomiky iných krajín. Navrhujú naliať bezodkladne do ekonomiky viac finančných zdrojov, ale aj rokovať s bankami nielen o odklade splátok, ale aj zrušení bankového odvodu.

Spoločnú výzvu inicioval Ľuboš Pástor, ktorý je členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska a profesorom na University of Chicago. Podporili ju Elena Kohútiková (Dozorná rada VÚB), exminister financií Ivan Mikloš (MESA 10), Gabriel Eichler (Benson Oak), Michal Horváth (NBS), Ľudovít Ódor (NBS), Ján Oravec (Ministerstvo hospodárstva SR), Juraj Stern (Paneurópska vysoká škola) a Ivan Šramko (Rada pre rozpočtovú zodpovednosť).

Treba prijať ďalšie opatrenia

Spoločne ocenili mnohé opatrenia, ktoré nová vláda stihla prijať. Popri prijímaní razantných karanténnych opatrení však treba podľa nich prijať aj nemenej razantné ekonomické opatrenia na záchranu ekonomiky pred kolapsom. "Sme presvedčení, že ďalšie opatrenia musia byť prijaté v najbližších hodinách a dňoch, nie týždňoch, pretože potom bude už neskoro," zhodli sa ekonómovia.

Podľa nich je nevyhnutné naliať do ekonomiky viac finančných zdrojov, a to bezodkladne, pričom by mala vláda ísť nad rámec fiškálnych opatrení, ktoré už boli vyhlásené. Tiež by sa mala zamerať nielen na malé firmy, ale aj na veľké firmy a domácnosti. Okrem toho by sa mala primárne sústrediť na to, aby nekrachovali alebo neodchádzali inak zdravé firmy zo Slovenska a aby ľudia pre krízu neprichádzali o prácu.

Vláda by sa podľa slovenských ekonómov mala okamžite dohodnúť s bankami aj na poskytovaní nových preklenovacích úverov, poskytnutí štátnych záruk za vybrané nové bankové úvery a na zrušení bankového odvodu.

Vírus nebola ničia chyba

Ekonómovia sú presvedčení, že neobstojí argument, že Slovensko na tieto opatrenia nemá peniaze. "Teraz je najlepší čas vynakladať verejné zdroje pre verejné blaho. Ide o investície s vysokým spoločenským výnosom, po ľudskej aj po ekonomickej stránke. Toto nie je čas na moralizovanie či rozprávanie o morálnom hazarde. Vírus nebola ničia chyba," upozornili v spoločnom vyhlásení.

Navyše vďaka Európskej centrálnej banke existuje značný priestor na emisiu nových vládnych dlhopisov. "Pravidlá rozpočtu verejnej správy umožňujú vo výnimočných časoch mimoriadne finančné výdavky. Takisto pravidlá dlhovej brzdy umožňujú výnimky pre podobné prípady. Európska komisia v reakcii na krízu uvoľnila fiškálne pravidlá. Iné krajiny, ktoré sú zadlženejšie ako Slovensko v porovnaní s HDP, peniaze našli," upozornili ekonómovia.

Nová záťaž z pandémie sa pripojí k enormnej záťaži nedávnych zmien v dôchodkovom systéme, ktoré budú stáť verejné financie ďalšie zdroje. "Preto okamžite po stabilizácii pandémie bude potrebné začať analýzu výdavkov verejných financií z pohľadu ich budúceho vývoja, aby tieto financie ostali fiškálne udržateľné," dodali ekonómovia.