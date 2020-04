KORONAVÍRUS Zavádzajúca SMS-ka vystrašila občana a zdržala personál kliniky

Muž prišiel na kliniku infektológie košickej nemocnice a jej personál v domnienke, že pacient prišiel na kontrolný odber, si obliekol ochranné prostriedky. "Následne zistili, že tento pacient bol pred časom negatívne testovaný na ochorenie COVID-19. Zdalo sa im to nezvyčajné a začali preverovať. Z nemocnice muža na odber nikto nekontaktoval, preto personál kliniky zavolal na mobilné číslo, odkiaľ bola SMS zaslaná. Ozval sa mužský hlas, ktorý sa predstavil a hneď zložil. O chvíľu na to prišla pacientovi SMS správa, že to bol len 'prvý apríl'," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Vystrašený pacient odišiel z kliniky pokojnejší, keďže bolo zjavné, že si z neho niekto "vystrelil". "Jednorazové ochranné prostriedky, ktoré personál použil, boli tým pádom znehodnotené. Nehovoriac o tom, že takýmto zavádzaním bol zneužitý čas zdravotníkov," dodala hovorkyňa. Polícia udalosť dôkladne zadokumentovala a vec postúpi Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý je príslušný vo veci ďalej konať.