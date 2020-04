KORONAVÍRUS Takzvané vypnutie Slovenska by nič pozitívne neprinieslo, tvrdí Kotleba

BRATISLAVA - Tzv. "vypnutie Slovenska" by nič pozitívne neprinieslo, naopak, slovenská ekonomika by totálne skrachovala. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda opozičnej ĽSNS Marian Kotleba. Takýto návrh je podľa ĽSNS zo strany premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) nezodpovedný.

"Pokladáme za absolútne neprijateľné, aby predseda vlády šíril takéto doslova panické reči o akomsi vypnutí Slovenska, pretože, keď sa na to triezvo pozrieme, nič pozitívne by to Slovensku neprinieslo," povedal Kotleba. Šéf ĽSNS si myslí, že ak by po niekoľkotýždňovom útlme ľudia vyšli do ulíc a otvorili by sa hranice, vírus by sa opäť šíril. Dôsledky tohto opatrenia by sa podľa ĽSNS najviac dotkli obyčajných ľudí, ktorí sú zamestnancami či živnostníkmi.

Matovič v stredu (1. 3.) predstavil návrh na "vypnutie Slovenska" počas niekoľkých týždňov. Na minimum by sa podľa neho znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť. Jeho návrh kritizovali viacerí členovia vládnej koalície.