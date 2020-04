Ostrá kritika premiéra Matoviča! Zo šéfa rezortu školstva som bol zhrozený: Gröhling sa ospravedlnil

Premiér Matovič na dnešnej tlačovke ostro kritizoval ministra školstva Branislava Gröhlinga. Dôvodom bolo to, že na včerajšej tlačovke po rokovaní vlády nemal na sebe ochranné rúško. Šéf rezortu školstva sa ospravedlnil na sociálnej sieti. Vraj to bolo omylom.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Bol som zhrozený, že tu stál bez rúška

„Keď som si pozeral záznam, tak som bol zhrozený, že minister školstva tu stál bez rúška. Dúfam, že dostane maximálnu možnú pokutu,“ povedal premiér. Gröhling sa ospravedlnil na sociálnej sieti. Šéf školstva uviedol, že sa včera pred novinárov postavil v rýchlosti omylom bez rúška. „Chcel som čo najrýchlejšie oznámiť opatrenie, ktoré môže pomôcť sociálne odkázaným,“ napísal.

Zdroj: Facebook/Branislav Gröhling

Mrzí ma Gröhlingova osobná iniciatíva

Zároveň odsúdil aj opatrenie, ktoré šéf rezortu školstva avizoval. Ide o opätovné otvorenie školských jedální. Matovič mal problém s tým, že to minister najprv nekonzultoval s ústredným krízovým štábom. Mrzí ho "osobná iniciatíva" Gröhlinga, že by bez toho, aby informoval ústredný krízový štáb, komunikoval v tejto veci len s hlavným hygienikom. „Patrí to na ústredný krízový štáb, je to zásadné rozhodnutie. Nebudem súhlasiť s tým, aby študenti alebo dôchodcovia chodili do nejakej školskej jedálne. Zároveň nemám problém s tým, že bude školská jedáleň, podobne ako iné reštaurácie, variť stravu a budú ju rozvážať dôchodcom,“ povedal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič nemá problém s tým, aby sa v školských jedálňach varilo a strava sa neskôr roznášala seniorom. Avšak na druhej strane nesúhlasí s tým, aby dôchodcovia alebo študenti do nich chodili. Uviedol to v stredu počas tlačovej konferencie. „Bol som ubezpečený, že rozhodnutie hlavného hygienika bude, že školské jedálne môžu variť tak isto ako ostatné reštaurácie,“ povedal Matovič. Poznamenal však, že v mnohých školských jedálňach pracujú ženy vyššieho veku, čo je zároveň riziková skupina. „Verím, že sa to urobí len tam, kde to bude nevyhnutné,“ uviedol Matovič.

Školské jedálne by mohli opäť vydávať stravu

Školské jedálne by mali opäť môcť vydávať stravu žiakom, študentom a seniorom, avšak za prísnych hygienických a bezpečnostných podmienok. Umožniť to má rozhodnutie hlavného hygienika, o ktorom po utorkovom rokovaní vlády informoval Gröhling. Minister školstva včera uviedol, že v takomto prípade by bola zabezpečená dezinfekcia priestorov. Potvrdil aj to, že u pracovníkov jedální by sa zisťovalo, či nežijú v spoločnej domácnosti s človekom nakazeným novým koronavírusom.

Samotné samosprávy budú môcť rozhodnúť, či školské jedálne otvoria, a to na základe toho, či dokážu splniť podmienky, ktoré určí hlavný hygienik. Informoval, že do školských jedální nebudú chodiť seniori a žiaci spolu a nebudú tam spolu sedieť a jesť. „Jedlo sa bude vydávať a roznášať pre tých, ktorí si ho nedokážu zabezpečiť sami,“ poznamenal.

V rozhodnutí, ktoré by malo byť vydané v piatok 3. apríla, bude uvedené, pre koho sa dá variť, akým spôsobom sa bude variť, ako sa bude strava vydávať a ako sa bude roznášať. „Je to pozitívna správa hlavne smerom k sociálne vylúčeným spoločenstvám, pre ktoré sme sa snažili veľmi urýchlene a nejakým spôsobom vyriešiť ich stravovanie,“ uzavrel Gröhling.