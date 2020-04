KORONAVÍRUS Hlina o premiérovom blackoute: Matovič podľa neho vždy potrebuje niečo epické!

Podľa statusu Hlinu na sociálnej sieti Matovič stále potrebuje čosi epické. "Približne čosi také, ako keď ten camerlengo vo filme Anjeli a démoni (podľa knihy D. Browna) zoskočil s padákom z vrtuľníka a zachránil tak Vatikán, Rím. Ak neprinesie niečo epické, bude to P. Pellegrini, ktorý dosiahne silnejší zápis v mozgu nášho občana, že to bol on, kto v začiatkoch epidémie promptne skoro všetko pozatváral a pomohlo to tomu, že Slovensko doposiaľ vcelku dobre zvláda koronavírus," myslí si doterajší líder KDH.

Matovič servismenom v bitke s Pellegrinim

Podľa neho je zatiaľ "bájnym hrdinom" stále Pellegrini. "Igor Matovič ostáva servismenom v bitke, v ktorej do útoku zavelil Pellegríni. A to presvietenie Igor Matovič neznesie. Nemôžete mu zobrať show. Strhnúť svetlá na seba malo zintenzívnenie a vyšší počet testovania. Zatiaľ k nemu neprišlo. Aj keby prišlo, stále by to však emočne bolo málo. Preto ten black-out. Marketing vždy a všade," dodáva Hlina.

Lekcia od Hlinu

Hlina apeluje v statuse aj na partnerov OĽaNO. "Koaliční partneri sa musia naučiť aj jednu vec týkajúcu sa spolupráce s Igorom Matovičom. Najväčším problémom akéhokoľvek nápadu bude to, že ho nevymyslel alebo neoznámil Igor Matovič," uzavrel Hlina.