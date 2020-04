KORONAVÍRUS Mojím plánom nie je skrátiť prázdniny, ani opakovať ročník, povedal Gröhling

BRATISLAVA - Plánom ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga (SaS) nie je skrátiť letné prázdniny školákom, ani opakovať ročník, potvrdil to pre TASR. Poznamenal, že sedem mesiacov z tohto školského roka bolo odučených klasickou formou a ostatné týždne sa učí dištančne.

"V prípade, že sa na niektorých školách nestihne prebrať všetko učivo, pripravujeme v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom usmernenie, ako ho presunúť do ďalšieho ročníka," poznamenal Gröhling. Školský rok 2019/2020 sa plánuje ukončiť podľa jeho slov v riadnom termíne. "Možno s istými úpravami a zmenami, ale verím, že to zvládneme," doplnil.

Všetky školy a školského zariadenia sú zatvorené až do odvolania a výučba sa realizuje na diaľku. Gröhling tvrdí, že vedenie rezortu sa zodpovedne zaoberá všetkými možnosťami. "O otvorení škôl v konečnom dôsledku rozhoduje Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý zohľadňuje prioritne otázky verejného zdravia," dodal minister. Dôvodom týchto opatrení je zabránenie šíreniu nového koronavírusu.