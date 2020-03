KORONAVÍRUS Veľký ZOZNAM prevádzok, v ktorých oddnes nakúpite: Platia však prísne hygienické nariadenia

Kompletný zoznam otvorených prevádzok

predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny

predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá i malé deti a na osobitné lekárske účely

drogérie

lekárne

výdajne zdravotníckych pomôcok

očné optiky

čerpacie stanice

predajne novín a tlačovín

predajne s krmivom pre zvieratá

veterinárne ambulancie

pohrebníctva

služby pohrebiska a krematória

prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a lízingových služieb

prevádzky internetových obchodov, (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke

prevádzky donáškových služieb

práčovne a čistiarne odevov

autoservisy, pneuservisy

odťahové služby

STK a EK

servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky

taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru

advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia

prevádzky kľúčových služieb

zberné dvory

predajne a servisy bicyklov

prevádzky záhradníctva a záhradnej techniky (ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m²)

prevádzky stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva i farieb lakov (ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m²)

prevádzky telekomunikačných operátorov

prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením, tu sa však zakazuje prítomnosť verejnosti priamo v prevádzkach (zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzky stravovacích služieb, napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom, či predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky)

Ostatné maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, ktoré nedostali výnimku, musia mať naďalej až do odvolania zatvorené

Nákupy pod podmienkou dodržania prísnych hygienických nariadení

Ako v sobotu uviedol premiér Igor Matovič, vo všetkých otvorených prevádzkach nariaďujú prísne hygienické opatrenia. Nosenie rúšok je povinné. Každá prevádzka bude musieť od pondelka zabezpečiť dezinfekciu rúk alebo jednorazové rukavice, ideálne oboje. Obchody tiež budú musieť zabezpečiť minimálny odstup dva metre v rade. Prevádzka bude musieť po novom aj počítať počet ľudí v interiéri. V prevádzke bude môcť byť v jednom okamihu maximálne jeden človek na 25 m² plochy prevádzky.

Prevádzkovatelia obchodov a drogérií musia od pondelka do soboty v čase od 9.00 do 12.00 h umožniť vstup do svojich prevádzok iba osobám nad 65 rokov.

Za nerešpektovanie opatrení môže byť podľa ÚVZ udelená pokuta do 20.000 eur.