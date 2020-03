KORONAVÍRUS Tento balík opatrení má zachrániť slovenskú ekonomiku! Ivan Mikloš vidí jeden veľký problém

Vládne opatrenia na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie dostali názov Prvá pomoc zamestnancom, firmám a SZČO. Konkrétne ide o:

Preplatenie 80% hrubého platu zamestnanca vo firmách, ktorých prevádzky boli, alebo sú povinne uzavreté. Súčasťou preplatenej sumy budú aj dane a odvody.

Štát poskytne príspevky firmám na plat zamestnanca, alebo živnostníkom, ktorí síce pokračujú v činnosti, ich tržby však výrazne v čase pandémie klesli. Pri poklese tržieb o viac ako 20% bude tento príspevok 180 eur, pri poklese viac ako 40% to bude 300 eur, pri viac ako 60% pôjde o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80% to bude čiastka 540 eur. Tieto opatrenia však budú mať aj svoje limity. Napríklad maximálnu výšku príspevku na mzdu, či napríklad celkový limit príspevku pri poklese tržieb na jeden subjekt.

Firmám, ktorých tržby v apríli klesnú o viac ako 40%, prípadne v marci boli nižšie o viac ako 20%, umožní vláda odklad platby odvodov za zamestnávateľa a taktiež odklad preddavkov dane z príjmu.

Firmy si budú môcť započítať doteraz nezapočítanú stratu od roku 2014 vrátane.

Predĺženie karanténnej OČR vo výške 55% hrubej mzdy pre rodičov, ktorí museli zostať doma s deťmi kvôli zatvoreným školám, až do doby ukončenia karanténnych opatrení.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V nasledujúcich dňoch by mali prísť ďalšie desiatky menších opatrení, ktoré majú za cieľ zjednodušiť život podnikateľov a zmierniť dopad pandémie na ich podnikanie. Pomoc sa nebude vzťahovať na zamestnancov vo výpovednej dobe, podmienkou totiž bude zachovanie pracovného miesta. Podľa ministra financií Eduarda Hegera tieto opatrenia vyjdú Slovensko miliardy eur. "Táto pomoc je masívna, pri jej priamej forme pôjde o jednu miliardu eur mesačne, a v bankových zárukách vo výške pol miliardy eur mesačne," vyhlásil. Slovensko si bude musieť na ne požičať.

Mikloš vidí jeden problém

Niekdajší minister financií Ivan Mikloš víta balík ekonomických protikrízových opatrení, no vidí v nich jeden zásadný problém. A to, že keď majú byť opatrenia adresné, tak, ako to navrhuje vláda, nebudú môcť byť dostatočne rýchle a efektívne. "Adresné a cielené opatrenia si vyžadujú individuálne posudzovanie, pričom vláda oznámila, že žiadosti očakáva od pondelka 30.3. a vyplácať prvé platby začne od 15.4. Minister Krajniak odhadol počet podpôr na 800-tisíc u zamestnancov a 200-tisíc u SZČO. Pôjde o nepredstaviteľný nárast objemu žiadostí, takže sa dá predpokladať, že prvé peniaze sa k mnohým dostanú až koncom apríla, resp. v priebehu mája, možno aj neskôr. To pre mnohých živnostníkov a malých podnikateľov, ktorí nemajú vytvorené rezervy, ako aj pre ľudí, ktorí žijú z ruky do úst, môže byť neskoro. Naviac sa pri takomto náraste žiadostí nedá ani teoreticky očakávať ich dôsledná kontrola a eliminovanie neoprávnených žiadostí, respektíve objektívne posúdenie miery poklesu tržieb u SZČO. Takže výsledkom nebude vyššia objektívnosť a adresnosť, ale len dlhé prieťahy," napísal na Facebooku.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Príprava naozaj adresných, cielených a administratívne zvládnuteľných opatrení si vyžaduje omnoho dlhší čas, ktorý dnes nemáme. Preto by podľa Mikloša bolo omnoho lepším riešením zaviesť na približne dva až tri mesiace minimálny garantovaný príjem vo výške okolo 500 eur na mesiac pre všetkých krízou postihnutých a počas tohto obdobia pripraviť naozaj adresný a spravodlivý systém podpory a pomoci.

SNS opatrenia víta

Mimoparlamentná Slovenská národná strana víta prvé ekonomické opatrenia vlády Igora Matoviča, ktoré majú pomôcť s preplácaním miezd až do výšky 80 percent. "Vnímame ich však zatiaľ ako veľmi nejasné a nesystémové. Myslíme si, že uvedené opatrenia spôsobia chaos v pracovnoprávnych vzťahoch," uviedla vo svojom vyhlásení. Prvým krokom vlády v oblasti zamestnaneckých vzťahov by podľa SNS malo byť odpustenie zdravotných, nemocenských a sociálnych platieb.