KORONAVÍRUS ruka v ruke s novými hrozbami: Na KRIMI scéne je rušno, tieto scenáre sa môžu dotknúť aj vás

BRATISLAVA/LYON - Kriminálnici jednoducho vedia, ako na to. Ich zbraňou je najmä to, že podľa všetkého nemajú svedomie. Využívajú strach a úzkosť verejnosti k tomu, aby sa rýchlo obohatili. A súčasná situácia im hrá do karát.

V období, keď väčšina ľudí trávi čas v domácej izolácii, sa kriminálnici na svoje obete vrhli vo virtuálnom svete. Pred ich taktikami varuje aj Interpol. Aj napriek tomu, že ide o prípady zo zahraničia, v budúcnosti sa poľahky do siete môžete chytiť aj vy. Treba byť opatrný.

O čo vlastne ide? Medzinárodná policajná organizácia priblížila, že zločinci sa špecializujú na celý rad podvodov. A to najmä so žiadanými zdravotníckymi a ochrannými pomôckami. Online priestor zaplnili falošné obchody, ponuky môžu prísť aj mailom, objavujú sa aj na sociálnej sieti. Kupujúci, ktorí sa nechajú zlákať, objednaný tovar nikdy neuvidia. Rovnako to môže byž aj s peniazmi, ktoré už vopred zaplatili. A to je len jeden z možných scenárov, ktorý súvisí s obávaným koronavírusom.

Zdroj: thinkstockphotos.com

"Zločinci zneužívajú strach a neistotu, ktorú vytvoril COVID-19, aby vykorisťovali nevinných občanov, ktorí len chcú chrániť svoje zdravie a zdravie svojich blízkych," okomentoval generálny tajomník Interpolu Jürgen Stock.

Ďalšie možné schémy podvodov, na ktoré upozornil Interpol

podvod cez telefón: ako vyplýva z názvu, obeť podvodníci kontaktujú cez telefón. Zločinci napríklad predstierajú, že sú úradníci alebo zamestnanci nemocnice. Ich príbeh je prostý, váš príbuzný sa nakazil vírusom a je potrebná úhrada za zdravotnú starostlivosť.

ako vyplýva z názvu, obeť podvodníci kontaktujú cez telefón. Zločinci napríklad predstierajú, že sú úradníci alebo zamestnanci nemocnice. Ich príbeh je prostý, váš príbuzný sa nakazil vírusom a je potrebná úhrada za zdravotnú starostlivosť. phishing: do schránky vám pribudne e-mail. Môže pôsobiť dôveryhodne, tváriť sa, že odosielateľom sú úrady. Cieľom je však získanie vašich osobných údajov - v žiadnom prípade ich neposielajte, rovnako ani údaje z vašej platobnej karty. Neotvárajte ani prílohy, ktoré môžu byť skrytou hrozbou. Zavádzajúce môže byť aj predstieranie, že ide o správu od známej spoločnosti. Jej meno či logo môžu kriminálnici jemne pozmeniť a vôbec si to nevšimnete.

Základom je preverovanie

Každý, kto uvažuje o nákupe ochranných pomôcok zo stránky, ktorú nepozná, by si mal podľa šéfa Interpolu poriadne overiť, či skutočne jedná so serióznou spoločnosťou. Finančné straty, ktoré medzinárodná polícia eviduje, sú však už teraz obrovské. Oddelenie finančnej kriminality v rámci Interpolu dostáva podľa ich vyjadrenia denne informácie o nových podvodoch a žiadosti o pomoc. Obete zaznamenali predovšetkým v Ázii.

V jednom z prípadov poškodený z Ázie uskutočnil hneď niekoľko platieb na viacero účtov. Tie ale ovládali zločinci z viacerých európskych krajín. Aj za pomoci Interpolu napokon zasiahli vnútroštátne orgány. Smolou bolo, že plán kriminálnikov bol premyslený, a kým stihli prevod danej sumy stopnúť, peniaze cestovali viacerými účtami.

Interpol k polovici marca asistoval s približne 30 prípadmi, v rámci ktorých podvody súviseli s COVID-19. Prepojenia smerovali do Ázie aj Európy. Zablokovaných bolo 18 účtov a v prípade podvodných transakcií bolo zmrazených vyše 730-tisíc amerických dolárov. Práve preto Interpol vydal varovanie pre ostatné krajiny.

Aké sú varovné znamenia toho, že ide o podvod a ako by ste mali postupovať?