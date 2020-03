Záver marca prinesie mimoriadne nepríjemné počasie: Varovania meteorológov

Vietor, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 45 až 50 kilometrov za hodinu a v nárazoch rýchlosť 65 až 75 kilometrov za hodinu, sa vyskytne v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Piešťany, Hlohovec, Nitra, Šaľa, Nové Zámky, Komárno, Poprad, Košice okolie, Košice mesto, Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Michalovce, Trebišov a Sobrance.

Meteorologické výstrahy na pondelok Zdroj: SHMÚ

"Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," informovali meteorológovia.

Varovanie pred snežením

SHMÚ upozorňuje na výstrahu prvého stupňa pred snežením a ojedinelými snehovými jazykmi a závejmi na severe Slovenska. SHMÚ na to upozornil na svojej webovej stránke. Snežiť má od 20.00 h do pondelňajšieho rána 30. 3. v okresoch Čadca, Žilina, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok.

Podľa meteorológov by malo v okresoch napadnúť okolo desiatich centimetrov nového snehu. Meteorológovia tiež pripomínajú, že tvorba snehových jazykov a závejov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity, no ich výskyt je v danej ročnej dobe a oblasti bežný.

Predpoveď počasia na pondelok

Počasie v pondelok by malo byť zamračené a na severe hrozí miestami sneženie. Teploty 2 až 7 stupňov C. Na západnom Slovensku by mala panovať prevažne zamračená obloha. Najnižšie ranné teploty 2 až -1 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C. Podobné počasie by malo úradovať aj na strednom Slovensku, kde by najnižšie ranné teploty mali dosiahnuť len 1 až -4 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C. Na východnom Slovensku by takisto malo byť zamračená obloha. Najnižšie ranné teploty 1 až -3 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C. Na horách vo výške 1000 m má byť prevažne zamračené počasie a sneženie. Najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná -1 stupeň C. Vo výške 1500 m meteorológovia predpovedajú prevažne zamračené počasie a sneženie. Najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná -5 stupňov C.

Otepliť by sa malo až koncom týždňa, kedy teploty podľa predpovede SHMÚ vystúpia na 12, až stupňov Celzia.