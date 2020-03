KORONAVÍRUS Živnostníci žiadajú od vlády kompenzáciu stratených príjmov po uzavretí prevádzok

"Táto kompenzácia by mohla predstavovať fixnú sumu alebo percentuálny podiel z príjmov, ktoré SZČO dosahovala v predchádzajúcom roku podnikania," povedala. Za veľmi dôležité tiež živnostníci považujú to, aby sa zabránilo vlne prepúšťania zamestnancov v mikropodnikoch a malých a stredných podnikoch.

"Požadujeme preto aj zásadný príspevok od štátu na úhradu náhrady mzdy pre zamestnancov, ktorým nemožno prideľovať prácu a úplné oslobodenie tejto náhrady mzdy od sociálnych odvodov a daní," zdôraznila. Tento príspevok od štátu by mal podľa nej kryť aspoň 70 % vyplatených náhrad.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

SŽZ v týchto dňoch v spolupráci s portálom wilio realizuje detailný prieskum medzi samostatne zárobkovo činnými osobami, aké problémy ich trápia a čo by im najviac pomohlo. "Je pre nás dôležité mať presné dáta od podnikateľov a definovať ďalšie požiadavky podľa ich potrieb. Výsledky prieskumu očakávame koncom tohto týždňa," uviedla Bellušová.

Živnostníci súhlasia s opatreniami, ktoré pre nich navrhuje prijať strana SaS. Ide o odpustenie povinnosti platiť minimálne odvody za marec, apríl a máj. Živnostník s minimálnymi odvodmi by tak tri mesiace neplatil žiadne odvody a živnostník s vyššími ako minimálnymi odvodmi by platil poistné len v sume, ktorá zodpovedá rozdielu medzi výškou jeho odvodov a minimálnymi odvodmi.

Zdroj: Getty Images

Prerušenie živnosti je administratívny úkon

Druhým opatrením má byť možnosť prerušiť živnosť na najmenej jeden mesiac, v súčasnosti je to možné minimálne na šesť mesiacov. "Je dôležité zdôrazniť našu požiadavku, aby boli odvody živnostníkom odpustené, aj keď svoju živnosť formálne nepozastavia, neprerušia," uviedla generálna sekretárka SŽZ.

Prerušenie živnosti je administratívny úkon, ktorý považuje SŽZ v tejto situácii za zbytočnú formálnu vec. "Ak by k nemu živnostníci začali hromadne pristupovať, budú preťažené Jednotné kontaktné miesta, ktoré túto agendu vybavujú, rovnako ako je preťažená Sociálna poisťovňa pri OČR a PN," upozornila Bellušová. Problémom je podľa nej aj to, že živnostníci nevedia, na ako dlho si majú živnosť prerušiť a tak by to zrejme museli robiť opakovane.