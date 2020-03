KORONAVÍRUS Predajne potravín budú v nedeľu zatvorené, nosenie rúšok mimo domácnosti povinné

Jedno z ďalších zhruba 40 opatrení, ktoré nová vláda odobrí, bude povinnosť nosiť rúško všade mimo svojej domácnosti. Premiér Igor Matovič tiež informoval, že do obnovenia školského roka budú vlaky zadarmo pre študentov zrušené. Vláda tiež vyzvala dôchodcov, aby vychádzali z domácností len v nevyhnutných prípadoch.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

"Chceme dať ľudom, ktorí uplynulé dni robili na maximum, ako napríklad predavači v obchodoch, vydýchnuť. Preto zavedieme zatvorenie predajní v nedeľu. Zároveň, síce som pred voľbami sľúbil nerušenie sociálnych opatrení, dočasne zrušíme vlaky zadarmo pre študentov, aby zbytočne necestovali," povedal premiér Igor Matovič.

Dôchodcovia budú mať na nákup potravín v obchodoch vyčlenený čas v každom dni od 9:00 do 12:00 okrem nedele, kedy budú obchody zatvorené. "Teraz musíme chrániť prioritne ľudí nad 65 rokov. Možno niekto mohol povedať, že nechajme to na obchodné reťazce, no bol by v tom chaos. Okrem otváracích hodín pre dôchodcov v obchodoch, Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ) vydá opatrenie, ktorým nariadi poskytovateľom zariadení sociálnych služieb dodržiavať maximálnu hygienu," pokračoval premiér.

Z ďalších plánovaných opatrení, ktoré by mala vláda SR prijať v priebehu niekoľkých hodín, vyplýva, že všetky ministerstvá by mali zrušiť niektoré zbytočné administratívne termíny. ÚVZ vydá opatrenie, ktorým uzavrie činnosť denných stacionárov. Štátnym inštitúciám by zas mohlo byť umožnené využívať lokalizačné dáta občanov od mobilných operátorov. Zamestnanci rezortu zdravotníctva dostanú ešte v utorok úlohu vypracovať reprofilizáciu celej siete nemocníc, s tým aby zabezpečili bezpečné riešenie COVID-19. "Vyčleníme konkrétne pavilóny a konkrétne nemocnice na boj s koronavírusom," ozrejmil Matovič.

Ministerstvo zahraničných vecí zas dostalo úlohu, aby spracovalo sumár odporúčaných riešení v boji proti koronavírusu v 20 vybraných krajinách sveta. Ústredný krízový štáb uložil vláde úlohu zohnať 200 000 kvalitných testov na COVID-19. Viacero výziev novej vlády smerovalo k dôchodcom. "Vláda SR vyzýva dôchodcov, aby využívali MHD len v nevyhnutných prípadoch. Rovnako, prosím dôchodcov, aby vychádzali z bytu len pre nevyhnutné dôvody. Zároveň vyzývam obce a mestá, aby zriadili pre dôchodcov linky na donášku potravín," pokračoval Matovič.

Nový minister financií Eduard Heger v utorok informoval, že ekonomické opatrenia bude vláda prijímať v najkratšom možnom čase, no prvoradé je teraz zdravie občanov. "Ekonomickými opatreniami sa budeme zaoberať hneď, ako to bude možné. Tieto opatrenia sú neustále na pretrase, no zatiaľ nemáme nič konkrétne. Prvoradé je teraz zdravie," uzavrel Heger.