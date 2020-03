Počasie sa poriadne jaší: Meteorológovia varujú pred silným vetrom a snehovými jazykmi

BRATISLAVA - Silný vietor, a to aj na horách či snehové jazyky a záveje zasiahnu počas pondelka územie Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre všetky regióny Slovenska. Meteorológovia ojedinele očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 45 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," informuje SHMÚ.

Snehové jazyky a záveje sa vyskytnú počas pondelka najmä na severe Slovenska. Výstraha platí pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj. Podľa meteorológov tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha pred vetrom na horách platí pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. SHMÚ očakáva vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 100 až 120 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 70 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uzatvorili meteorológovia.

Cesty a horské priechody sú zjazdné

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na Slovensku sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Slovenská správa ciest na svojej stránke upozorňuje vodičov na lokálny výskyt snehu, silné sneženie a vietor.

V Žilinskom kraji na D3 Svrčinovec - Skalité, R3 Tvrdošín - Trstená a úsekoch rýchlostných ciest v okolí Košíc je kašovitý sneh do 1 až 2 cm. Správa ciest informuje o silnom snežení, ktoré obmedzuje dohľadnosť na 50 m v oblasti sedla Besník a do 100 m v okrese Poprad. Varuje aj pred nárazovým vetrom v lokalitách Predmier a Sverepec a v okresoch Poprad a Levoča. Taktiež na cestách I/66 Pusté Pole a III/2387 Šumiac fúka silný vietor a tvoria sa záveje.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 1-3 cm, v okrese Poprad miestami do 4-5 cm. Na ceste II/578 Skalka - Kremnica je zľadovatený sneh do 1 cm.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. Neplatí to pre HP Huty, Dobšiná, Makov, Príslop, Čertovica, Vernár, Branisko, Fačkov, Besník, Herlianske Sedlo, Látky-Prašivá, Vrchslatina, Donovaly, Zbojská, Štós, Grajnár a Súľová, na ktorých je na vozovkách vrstva čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 1-3 cm a HP Podspády, kde je čerstvý sneh do 4-5 cm.

Pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky je po celú zimnú sezónu uzatvorený HP Šútovce (cesta III/1774). Cesta II/576 v úseku Banské - Herľany (Herlianske Sedlo) je v zimnom období neudržiavaná. Cesta I/64 cez HP Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 12 metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.