KORONAVÍRUS Prieskum dôvery politikom v čase krízy: Pohroma pre Kotlebu a nová trojka na čele

Prieskum dôveryhodnosti politických lídrov vykonávala agentúra AKO pre televíziu TA3 v dňoch 17. až 19. marca 2020. Výskum bol vykonávaný telefonickým dopytovaním na vzorke 1000 respondentov.

Prvá trojica

So ziskom 78,2 percent si dôveru respondentov vyslúžila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá síce v čase volieb čelila kritike v kontexte Istanbulského dohovoru, no jej dôverou to napriek tomu nezatriaslo. Nasleduje ju končiaci premiér Peter Pellegrini zo strany Smer-SD. Ten získal 74,2 percent dôvery. Za ním už nastupuje budúci premiér Igor Matovič z OĽaNO, ktorý so ziskom 63,5 percent dôvery zaujal tretie miesto v rebríčku.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Na hrane dôvery

Ďalšie mená pokračujú už s nie tak jednoznačnou podporou. Na štvrtom mieste sa umiestnil Boris Kollár, ktorý síce má 52,6-percentnú dôveru, no podľa prieskumu mu nedôveruje až 43,8 percent respondentov. Ďalšou osobou, ktorá tancuje na tejto hrane je podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, ktorá v týchto dňoch zaujala miesto Andreja Kisku pri vyjednávaní novej vlády. Jej dôveruje 41,4 percent, no dôveru jej nevkladá až 42,9 percent respondentov.

Posledná dvojica

Prieskumová agentúra AKO postavila na posledné dve miesta Richarda Sulíka, ktorý získal 39,9-percentnú dôveru, no až 55,7 percent respondentov mu neverí. Úplne najhoršie v rebríčku však dopadol predseda krajne pravicového hnutia Kotlebovci-ĽSNS Marian Kotleba. V čase krízy mu neverí až 79,9 percent respondentov a dôveruje mu len niečo cez 16 percent.