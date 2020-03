KORONAVÍRUS Prioritou Richarda Sulíka bude zmiernenie vplyvu koronavírusu na ekonomiku

Richard Sulík.

BRATISLAVA - Budúci minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík sa po nástupe do úradu bude venovať najmä zmierneniu vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 na slovenskú ekonomiku. Podnikateľom chce vytvoriť podmienky, ktoré by napríklad znížili tlak na ich finančné rezervy. Sulík sa tiež chce inšpirovať najlepšími opatreniami prijatými v iných členských krajinách EÚ v súvislosti s týmto ochorením, povedal to pre TASR Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia SaS.