KORONAVÍRUS Šéf slovenskej cestovky si sype popol na hlavu: Končím!

BRATISLAVA - Šéf cestovnej kancelárie BUBO natočil prednedávnom video, v ktorom šíril strach z koronavírusu a odporúčal elite, aby cestovala cez jeho cestovku do iných krajín. Po kritike videá stiahol, teraz sa kajá.

Po tom, ako bol nový koronavírus označený za pandémiu a bojujú s ním takmer všetky krajiny na svete, natočil Ľuboš Fellner, šéf cestovnej kancelárie, videá, v ktorých celú situáciu zľahčuje. Hovoril o tom, ako budú na Slovensku umierať ľudia a tým bohatým odporučil, aby vycestovali na juh do teplých krajín.

"Koronavírus neznáša teplo. To, čo vy milujete, on neznáša. Je to rada, ktorú vám politici dať nemôžu,“ hovoril Fellner okrem iného na videu. Za tento počin zožal ostrú kritiku a mnoho ľudí cestovke odkazovalo, že cez ňu už na žiadnu dovolenku nepôjdu. Fellner pár dní po tom, videá zmazal.

Situáciu som podcenil

Fellner teraz natočil ďalšie video, v ktorom sa ospravedlňuje a hovorí, že situáciu s koronavírusom podcenil. „Prežil som tsunami, rôzne epidémie, vtáčie alebo prasacie chrípky. Vždy to prebiehalo rovnako, nastala mediálna panika a klienti nám volali, aby sme zrušili všetky cesty a nakoniec sa nič neudialo," hovorí Fellner, no priznáva, že situáciu podcenil, pretože si myslel, že je to "len mediálna panika".

V nadväznosti na svoje vyjadrenia Fellner povedal, že odstupuje z mediálneho prostredia a zastúpiť ho majú skúsení kolegovia. "Učíme sa na vlastných chybách," povedal šéf BUBO. Vo videu hovorí aj o najťažšej kríze v cestovnom ruchu a vyjadril aj podporu lekárom a zdravotníkom.