KORONAVÍRUS Slovenská pošta zatvára cez víkend pobočky

BRATISLAVA - Slovenská pošta upravuje spôsob doručovania niektorých zásielok, zavádza celoplošné víkendové zatvorenie všetkých pobočiek a pozastavuje komerčné služby. Pošta tak koná podľa usmernení Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Ako informovala jej hovorkyňa Eva Rovenská, cieľom týchto opatrení súvisiacich so šíriacim sa koronavírusom, je chrániť zdravie zamestnancov v prevádzke ako aj obyvateľov miest a obcí.

Slovenská pošta upravuje doručovanie úradných zásielok, poistených listov, doporučených listov „do vlastných rúk“, „doručenkou/eDoručenkou“, „dobierkou“, ale aj zásielok zaťažených inými poplatkami. Pozastavuje ich doručenie na adresu doručovateľom, bude ich len oznamovať. Tieto zásielky budú uložené na pobočkách pôšt a zákazník dostane do schránky oznámenie o uložení zásielky.

Pri službe elektronické oznamovanie zásielok zas dostane elektronickú notifikáciu zaslanú na e-mail alebo SMS. Vydávanie takýchto zásielok bude zabezpečené pri priehradke na poštách, pričom úložná lehota týchto, takzvaných oznámených zásielok, je automaticky predĺžená o ďalších 14 kalendárnych dní, a to bez vyberania poplatku za službu. Odberná lehota ostáva nezmenná, teda nepredlžuje sa, pre zásielky so skrátenou odbernou lehotou a zásielky so službou „neukladať“.

„Ostatné doporučené zásielky bude Slovenská pošta doručovať vhadzovaním do domovej listovej schránky. Pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do schránky alebo uloženia zásielky v poštovom priečinku. V prípade, že sa zásielka nedá kvôli veľkosti vhodiť do poštovej schránky, bude uložená na pobočke pošty. Doručovateľ nechá oznámenie o uložení zásielky na pošte,“ uviedla Rovenská. Doručovanie obyčajných listových zásielok pokračuje ako doposiaľ.

Ďalším z opatrení je celoplošné víkendové zatvorenie všetkých pobočiek Slovenskej pošty. Týmto sa rozširuje víkendové ochranné opatrenie komplexne na celú pobočkovú sieť, keďže minulý víkend boli zatvorené pobočky len v nákupných centrách. Pošta pristúpila aj k pozastaveniu komerčných služieb, ktoré sprostredkováva na svojich pobočkách.

Od stredy 18. marca je do odvolania zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch. Od utorka 17. marca je tiež podaj a distribúcia letákov plošne zastavená..

Od 18. do 27. marca Slovenská pošta vypláca sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí pošta prijala prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali.

Aktuálne informácie o prevádzke pôšt a ochranných opatreniach sú dostupné na webstránke Slovenskej pošty.