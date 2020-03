KORONAVÍRUS Desivá predpoveď: Vrchol nás len čaká! Toto bude najkritickejší deň, opatrenia musíme dodržiavať

BRATISLAVA - Prognózy o šírení nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie Covid-19 sa rôznia. Niektoré sú pesimistické, iné trocha odvážnejšie. Jednu z týchto predpovedí pre našu krajinu vypočítal aj Inštitút zdravotnej politiky (IZP), ktorý hovorí jasnou rečou, a síce to, že sme sa vybrali správnou cestou, no ešte nemáme ani zďaleka vyhraté.

"Na základe dostupných dát o incidencii a prevalencii ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike a najlepších dostupných modelov predikujeme, že opatreniami postupne zavedenými do 16.3.2020 sme výrazne pomohli spomaliť šírenie ochorenia," začína štúdia svoje prvé riadky. Ako príklad uvádza viaceré grafy o tom, ako vplýva zachovanie sa obyvateľstva na šírenie vírusu.

Čím viac sa ľudia pohybujú, tým viac nakazených bude

Prvý z mnohých grafov štúdie ukazuje dopad ochorenia na obyvateľov z pohľadu mobility (presúvania sa občanov) po území Slovenska. Simulácia je prezentovaná na spomínanom grafe, kde červená farba predstavuje najvyššiu mobilitu a zelená zase najnižšiu.

Dopad epidémie podľa mobility obyvateľstva Zdroj: Inštitút zdravotnej politiky

Choroba zrejme udrie najintenzívnejšie po 100 dňoch

"Pri vysokej mobilite obyvateľstva (žiadne alebo takmer žiadne obmedzenia) nastáva peak (absolútny vrchol krivky) infekcie už 26 dní od začiatku simulácie. Pri strednej mobilite obyvateľstva (stredne prísne obmedzenia) je vrchol infekcie nižší (25 percent populácie) a nastáva neskôr (60. deň). Pri výrazných obmedzeniach mobility (uzatvorené školy, povinná karanténa okrem nevyhnutných nákupov, atď.) je efekt nižšieho peaku a pomalšieho nástupu choroby najvýraznejší. Aj keď celkový pomer nakazených je stále na vrchole 10 percent, táto situácia nastáva až po 110 dňoch od začiatku simulácie," píše sa v štúdii.

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Spôsoby opatrení vlády

Štúdia tiež prichádza s grafickými znázorneniami kriviek, ktoré hovoria o zaberaní zdravotných lôžok v nemocniciach, ktoré zaberajú ťažko chorí pacienti. Čím vyšší počet ľudí v karanténe je, tým ich menej na takýchto posteliach skončí. Kým pri nulových opatreniach (čierna farba) týchto pacientov môže na lôžkach skončiť takmer 300-tisíc, pri uzavretí škôl a univerzít (zelená) je to takmer 250-tisíc, pri prípadovej izolácii (orandžová) takmer 200-tisíc, pri domovej izolácii formou domácej karantény (žltá) je to necelých 150-tisíc a nakoniec pri kombínácii prípadovej izolácie, domácej karantény a vyhýbaniu sa osobám starším ako 70 rokov (modrá) je to necelých 100-tisíc obsadených lôžok. Tieto krivky sa samozrejme v dosiahnutí vrcholu časovo líšia, kým pri "ničnerobení" sa vrchol objaví prakticky do pár dní, pri totálne izolácii sa o niekoľko desiatok dní až týždňov posúva.

Porovnanie dopadu pandémie z pohľadu vládnych krokov Zdroj: Inštitút zdravotnej politiky

Kritický bude podľa predpovede stý deň

Keďže ideme skôr podľa scenára totálnej izolácie, možno podľa odborníkov scenár najvyššieho možného počtu nakazených dosiahnuť až v stý deň od prvej infekcie na Slovensku. V tomto prípade štúdia predpokladá s viac ako 500-tisíc nakazenými, pričom symptómy by prejavovalo len vyše 322-tisíc jedincov. Hospitalizovaných by bolo viac ako 23-tisíc ľudí a na JIS-ke by pravdepodobne skončilo viac ako 3-tisíc ľudí.

Za najkritickejší označujú experti práve stý deň po prvotnej nákaze Zdroj: Inštitút zdravotnej politiky

Stav bude potrebné udržať dlhšie ako 14 dní