KORONAVÍRUS Pozor na nákazu v potravinách! Pečivo a ovocie? Toto je trik, ktorý vás ochráni

BRATISLAVA – Do potravín len s rúškami, podaktorí aj s rukavicami. Naše doterajšie životy sa zmenili. Hrozba nového koronavírusu totiž číha všade, a preto si musíme dávať maximálny pozor. Ako je to však s nebalenými pekárenskými výrobkami, ktoré bežne kupujeme? Prežije na nich nebezpečný vírus? Odpoveď na túto otázku zisťovali Topky.sk u Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR.

Počet ľudí nakazených novým koronavírusom na Slovensku stúpa. Či chceme alebo nie, bežným nákupom v potravinách sa nevyhneme.

Do obchodu sa vyberáme len s ochranou nosa a úst, mnohí nezabúdajú ani na rukavice či okuliare. Stále sa však nájdu aj takí, ktorí sa nijako nechránia. Nikdy vtedy nevieme, či rozprskávajú kvapôčky slín obsahujúce vírusy.

ŠVPS SR sme sa pýtali, či koronavírus prežije napríklad na nebalenom pečive, tiež čerstvom ovocí a zelenine. „Ak môže vírus zostávať na povrchoch predmetov niekoľko hodín, môže prežiť aj na povrchu nebalených potravín vrátane pečiva. Záleží na infekčnej dávke, tú ale nepoznáme. Nosič vírusu tak môže nevhodnou manipuláciou nechtiac infikovať povrch pečiva,“ skonštatovalo Informačné centrum bezpečnosti potravín (ICBP), ktoré spadá pod veterinárnu a potravinovú správu.

ICBP súčasne zdôraznilo, že dosiaľ nemá žiadnu informáciu o tomto druhu prenosu koronavírusu v súvislosti s COVID-19. „Je, samozrejme, bezpečnejšie mať pečivo balené, ktoré zákazníci neomakávajú a nekýchajú naň,“ dodalo informačné centrum.

Zdroj: Getty Images

Ak sa chcete poistiť proti kontaminácii na povrchu nebaleného pečiva, ICBP má skvelý tip. „Jednoducho si nebalené pečivo ohrejte na teplotu aspoň 70 stupňov Celzia po dobu cca 2 minút. Budete mať pečivo bez povrchovej kontaminácie (mimo termorezistentných spórov) a ešte bude chrumkavé,“ poradilo centrum.

A na záver to najdôležitejšie opatrenie, ktoré by si mal osvojiť každý z nás. „Zákazníci majú mať zakrytý nos a ústa rúškom, šálom, šatkou a na rukách majú mať jednorazové rukavice. Prenos sa tak maximálne zníži. A toto opatrenie treba realizovať už pred vchodom do supermarketov,“ podčiarklo ICBP.