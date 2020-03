KORONAVÍRUS Študenti z Lekárskej fakulty UK dobrovoľne pomáhajú v boji s koronavírusom

„V prípade potreby sú všetci pripravení po rokovaní so zdravotníckymi zariadeniami a po vyškolení a vybavení ochrannými pomôckami pomáhať aj v iných medicínskych oblastiach. Okrem študentov sú samozrejme pripravení ponúknuť svoju odbornú pomoc aj asistenti a vedci LF UK,“ informuje fakulta s tým, že študenti môžu pomôcť napríklad v laboratóriách alebo pri iných odborných činnostiach. LF UK už požiadala Univerzitnú nemocnicu v Bratislave o zaradenie pracovníkov LF UK do testovania koronavírusu. Testy by sa mohli vykonávať vo Vedeckom parku Univerzity Komenského.

Od 12. marca platí na Slovensku pre koronavírus mimoriadna situácia. V tejto súvislosti boli v krajine zavedené viaceré obmedzenia na zamedzenie šírenia ochorenia, vrátane zatvorenia výchovno-vzdelávacích zariadení od 16. marca na 14 dní. Vláda SR tiež pristúpila k vyhláseniu núdzového stavu pre celý sektor zdravotníctva.

Zatvorené sú maloobchodné prevádzky a prevádzky so službami, pričom sa to netýka potravín, drogérií, lekární či vybraných služieb, akými sú napríklad banky či poisťovne. Počet infikovaných ľudí na nový koronavírus na Slovensku stúpol na 105.