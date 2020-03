Šikovní vývojári uľahčili život ľudí na Slovensku: Pomocník na počkanie vďaka aplikácii

Stránka www.pomozemvam.sk sa spustila 18. marca. V prípade, že potrebujete pomôcť s nákupom, vybrať lieky z lekárne, postrážiť domáce zviera počas povinnej karantény, stačí, ak zaregistrujete svoju požiadavku v jednoduchom formulári. Následne vám príde potvrdzujúci e-mail o registrovanej požiadavke. Potom už len čakáte, kedy sa vám ozve pomocník.

Ak ste chcete pomáhať, prispieť k zníženiu pohybu osôb na verejných priestranstvách za účelom vzájomnej ochrany, môžete k tomu prispieť malými činmi. Takisto stačí navštíviť stránku www.pomozemvam.sk a vo filtri vyhľadať, ktorí ľudia vo vašej lokalite práve potrebujú pomoc. Po vyplnení jednoduchého formulára získate kontakt na osobu, ktorá o pomoc požiadala.

Zdroj: Getty Images, ŠVPS SR

Riešenie webovej aplikácie je postavené na cloud, je rýchlo modifikovateľné aj na pomoc úradom v mestách, lekárňach a malých prevádzkach, ktoré sa tiež chcú stať malou formou pomoci a zároveň chrániť slabších občanov, urýchliť komunikáciu a zjednodušiť si administratívu.

Vami poskytnuté údaje slúžia výlučne na sprostredkovanie kontaktov medzi pomáhajúcim a tým, ktorým chce pomôcť. Dáta sa archivujú po dobu 5 dní do uplynutia doby platnosti požiadavky alebo do doby, kým vaša požiadavka nie je vybavená. Následne sa automaticky všetky dáta vymažú.

Webovú aplikáciu vytvorili dvaja IT vývojári - Michal Jajcaj a Ján Baško. „Chcela by som vás požiadať, aby ste túto aplikáciu využívali v čase, kedy sa naozaj nemôžete zúčastniť verejného fungovania, či už z dôvodu vlastného nedostatočného zdravia alebo z dôvodu, že by ste mohli ohroziť našich spoluobčanov. Táto služba nenahrádza kuriérske spoločnosti, ktoré takisto pracujú, aby nám doručili to, čo potrebujeme,“ dodala na záver Barbora Moravcová z Pomozemvam.sk.