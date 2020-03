KORONAVÍRUS Slováci nemusia panikáriť: Obchodom sa darí dostatočne zásobovať predajne a obchody

"Napriek každodennému úsiliu viac ako 30-tisíc zamestnancov našich sietí, za čo im patrí obrovské uznanie a vďačnosť, je prirodzené, že pri nárazovom dopyte sa môže stať, že je niektorý tovar či produkt dočasne nedostupný. Chceme však ubezpečiť zákazníkov, že v takýchto prípadoch ide len o krátkodobý výpadok produktov súvisiaci s časom potrebným na doplnenie tovaru. Spolu s výrobcami a dodávateľmi potravín a drogériového tovaru vyvíjame maximálne úsilie, vďaka čomu sa nám darí dostatočne zásobovať predajne a obchody," informoval o tom v pondelok predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič.

"My, členovia SAMO (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a TESCO), v spolupráci so svojimi dodávateľmi, robíme všetko pre to, aby sme zvládli zvýšený dopyt spotrebiteľov po potravinách a drogériovom tovare. Neustále monitorujeme situáciu a spolupracujeme s kompetentnými štátnymi orgánmi a úradmi verejného zdravotníctva, aby sme zabezpečili dodržiavanie ich odporúčaní," ozrejmil Krajčovič.

SAMO chce, v mene svojich členov, vyzvať zákazníkov, aby pri nákupoch zohľadňovali svoje reálne potreby a nakupovali s mierou. "Aktuálne je dôležité, najmä ohľaduplné správanie sa k sebe navzájom, čo pomáha aj obchodníkom v efektívnejšom zásobovaní obchodov tovarom a následne aj jeho dokladaní do regálov. Potravín a drogériového tovaru v obchodoch a na skladoch je dostatok, vyzývame preto všetkých na pokoj a rozvahu aj pri ich nákupe," pokračoval predseda SAMO.

Členovia SAMO, okrem každodenného zabezpečovania dostatočného množstva potravín a drogériového tovaru, venujú osobitnú pozornosť bezpečnosti svojich zamestnancov, a tiež zákazníkov. "Prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme eliminovali možné riziko prenosu koronavírusu na minimum. A chceme všetkých ubezpečiť, že členovia SAMO dodržiavajú prísne hygienické štandardy, ktoré sme v tejto mimoriadnej situácii ešte zintenzívnili. Všetci naši kolegovia sú zaškolení a vedia aké pravidlá na ochranu pred rizikom nákazy majú dodržiavať," doplnil Krajčovič.

V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia chce SAMO požiadať o spoluprácu aj všetkých zákazníkov. "Potrebujeme pomoc každého nakupujúceho, preto by sme ich radi požiadali o dodržanie nasledujúcich odporúčaní - vyhnite sa nákupom v čase špičky. Prosíme, nechajte deti doma a nákup urobte sami. Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Počas nákupu, prosím, dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť pri obslužných pultoch, či pri platení. Odporúčame platby bezhotovostným stykom. Ak je možné, použite samoobslužné pokladne. Ak máte rúško, prosím nasaďte si ho a noste ho počas celej doby pobytu v obchode tak, aby zakrývalo ústa aj nos," vysvetlil predseda SAMO.

SAMO zároveň žiada zákazníkov, ktorí rúško nemajú, aby použili vreckovku, šál alebo akýkoľvek materiál na ochranu nielen seba, ale aj ostatných. "Pri nakupovaní dbajte na odporúčania zdravotníkov. Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí. Ak máte kašeľ alebo nádchu, zakryte si, prosím, ústa a nos lakťom alebo vreckovkou a vreckovku vyhoďte do koša. Na ľudí v obchode, prípadne na jedlo a iné výrobky, prosím nekašlite a nekýchajte. Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, ale prosím používajte jednorazové rukavice, vrecká alebo kliešte," dodal Krajčovič.

SAMO chce vyzvať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby bezodkladne zriadilo krízový štáb. "Tak aby sme dokázali spolu s výrobcami potravín efektívne koordinovať potreby nevyhnutné na dlhodobé zabezpečenie dostupnosti potravín pre ľudí na Slovensku," uzavrel predseda SAMO.

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, TERNO a Tesco), ktoré na Slovensku v súčasnosti prevádzkujú 755 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok. Členovia SAMO sa radia medzi najvýznamnejších investorov, keď od začiatku svojho pôsobenia na slovenskom trhu tu doteraz preinvestovali spolu viac ako 4 miliardy eur, a to bez daňových úľav či inej štátnej pomoci. Členovia združenia sa zároveň radia aj medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku. V súčasnosti spolu zamestnávajú viac ako 30 000 ľudí.