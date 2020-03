KORONAVÍRUS Neexistuje dôkaz, že zvieratá môžu ochorieť alebo ho prenášať

BRATISLAVA - V súčasnosti neexistuje dôkaz o tom, že domáce zvieratá môžu ochorieť, byť zdrojom infekcie alebo zohrávať úlohu pri šírení COVID-19 u ľudí. Komora veterinárnych lekárov (KVL) SR o tom informuje na svojej webovej stránke. Majitelia domácich zvierat by však mali byť pripravení na možnú karanténu či prípadné ochorenie. Určiť by mali inú osobu v domácnosti, ktorá je schopná a ochotná sa o zviera postarať. Mali by tiež pripraviť pohotovostnú sadu s krmivom či potrebnými liekmi aspoň na dva týždne.

Ľudia, ktorí sú v úzkom kontakte so svojím domácim miláčikom, by mali pri manipulácii a starostlivosti o zvieratá vždy vykonávať základné hygienické opatrenia. "Zahŕňa to umývanie rúk po príchode domov, pred a po manipulácii so zvieratami, pred a po kontakte s ich vecami a krmivom. Na mieste je aj zabránenie bozkávania, olizovania alebo zdieľania potravín," upozorňujú veterinári.

Ak je u človeka podozrenie na nový koronavírus, mal by blízky kontakt so svojím domácim miláčikom obmedziť. Starostlivosť by mal prenechať inej osobe alebo by mal aspoň dodržiavať základné hygienické návyky a nosiť na tvári rúško. "V súčasnosti neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa zvieratá mohli nakaziť alebo byť zdrojom infekcie ľudí," vysvetľujú veterinári. Ak sa u domáceho miláčika vyskytne nevysvetlená choroba a bol v kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, mal by majiteľ kontaktovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Ďalší postup odporučí úradný veterinárny lekár.

KVL SR v súčasnosti odporúča odložiť preventívne kontroly, očkovania či odčervenia u veterinárnych lekárov. "Ak už z dôvodu akútneho zhoršenia zdravotného stavu vášho domáceho miláčika musíte navštíviť veterinárne pracovisko, na túto návštevu sa telefonicky objednajte. Toto umožní zabrániť hromadeniu a kontaktu klientov v čakárni a vykonať dezinfekciu priestorov pracoviska medzi návštevami," radí komora.

V súvislosti so šírením COVID-19 KVL varuje pred prijatím nevhodných opatrení proti domácim alebo voľne žijúcim zvieratám, ktoré by mohli ohroziť ich dobré životné podmienky, zdravie či život alebo by mohli mať negatívny vplyv na biodiverzitu.