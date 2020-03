KORONAVÍRUS Technologické firmy vo veľkom ponúkajú pomoc v boji proti novému vírusu

"To umožní riešiť rôzne životné situácie bez osobnej návštevy štátnych úradov, či komerčných inštitúcií," vysvetľuje Business Development Manager firmy Peter Moravčík. Spoločnosť GAMO, a.s. zase v súvislosti s celospoločenskou situáciou ponúka verejnosti, školám, aj iným spoločnostiam verejnej a štátnej správy riešenie na preklenutie nevyhnutnej dvojtýždňovej karantény, "Bezpečný home office". "Videokonferencia umožní organizáciám zostať v spojení, komunikovať s kolegami na diaľku, zdieľať informácie kedykoľvek, kdekoľvek a cez akékoľvek zariadenie. Záujemca po aktivácii služby obdrží okamžite prístupové údaje a službu využíva bez obmedzení 14 dní zdarma," uviedol generálny riaditeľ GAMO Július Voskár.

Svoje služby ponúka aj firma VNET, a.s. Pomôcť vie v dvoch konkrétnych oblastiach, a to zvládnutie vyššieho trafficu na firemnú hlasovú komunikáciu a postavenie nového homeoffice firemného riešenia. Ponúka 20 virtuálnych serverov v cloude na 6 mesiacov zadarmo s bezplatnou inštaláciou za účelom vytvorenia firemného riešenia homeoffice pre zamestnancov, aby mohli pracovať z domu. Pre firemnú hlasovú komunikáciu poskytuje bezplatne zriadenie Zelenej linky 0800 so šesťmesačnou 100-percentnou zľavou na mesačný poplatok pre zjednodušenie a zmiernenie zvýšeného nároku na firemnú komunikáciu so zákazníkmi. "Aj z dôvodu bezpečnosti sme vybrali také riešenia, pri ktorých pri štandardnej konfigurácii nie je potrebná fyzická inštalácia a výjazd IT špecialistu," priblížila spoločnosť.

Samosprávam by zase mohla v aktuálnej situácii pomôcť služba "Moje Notifikácie". Tá umožňuje starostom a primátorom, informovať obyvateľov prostredníctvom mobilných telefónov a e-mailov. "V súvislosti s ochorení COVID-19 sme sa rozhodli službu poskytovať na štyri mesiace bezplatne ako pomocnú ruku starostom alebo primátorom, ktorí ešte nemajú vlastnú informačnú službu," informuje majiteľ služby Miroslav Šimko. Pre jej zriadenie stačí, ak obec, mesto alebo mestská časť vyplní príslušný formulár a získa heslo. Formulár je už nastavený na 120 dní zdarma, bez zadávania akéhokoľvek kódu.

Občanom by mohli pomôcť aj rôzne internetové stránky. Napríklad www.otvorenalekaren.sk na základe polohy mobilu vyhľadáva najbližšie lekárne, ambulantné pohotovosti a nemocnice, pričom berie do úvahy aj nahlásené dovolenky a lekárenské pohotovosti, www.e-vuc.sk zase zverejňuje všetky zdravotnícke zariadenia na Slovensku, vrátane aktuálnych dovoleniek a zastupovaní. "Okrem toho práve dorábame do www.objednatvysetrenie.sk možnosť objednania eReceptu cez internet, pretože pacienti sa nevedia dovolať do ambulancií a nechcú v tejto situácii chodiť osobne," priblížil novinku riaditeľ Crystal Consulting, s.r.o. Tibor Baďura.

Zaujímavým počinom je aj portál/formulár "zodpovednypacient.sk". Jeho účelom je poskytnúť obyvateľom alternatívu k preťaženým telefónnym linkám. Primárne by mal slúžiť pre menej komplikované stavy a asymptomatických pacientov. "Tým umožňuje zadať informáciu o svojom stave aj kontaktné údaje bez nutnosti čakať na spojenie s operátorom. Vo formulári je zachytená základná anamnéza, čo umožňuje úradom roztriediť nahlásené stavy do viacerých kategórií a určovať ich prioritu, následne je na základe kontaktných údajov možné napríklad efektívnym spôsobom plánovať a organizovať pojazdné odbery," objasnil Peter Mešťaník. Formulár je pripravený tak, aby bolo možné do neho pridať jazykové mutácie, čím sa pomôže aj cudzincom na našom území. Aktuálne sa jeho tvorcovia snažia nájsť inštitúciu, ktorá by mohla mať o takéto riešenie záujem.

Do boja proti koronavírusu a na zmiernenie dopadov jeho šírenia sa pustili aj ďalšie firmy. Spoločnosť SAP napríklad otvorila svoje platformy SAP Ariba Discovery a SAP TripIt. Microsoft zase pripomína slovenským školám možnosť zadarmo využívať Microsoft Teams. Firma Cisco ponúka bezplatne videokonferenčné riešenia, zaistenie zabezpečeného prístupu k firemným dátam na diaľku, ale aj zabezpečenie počítačov vzdialených pracovníkov.

Na pomoc v súvislosti s koronavírusom vyzval technologické firmy aj generálny riaditeľ Sekcie informačných technológií verejnej správy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Jaroslav Kmeť. Požiadal ich, aby preukázali spoločenskú zodpovednosť a na čas nevyhnutný sprístupnili verejnosti svoje technológie a riešenia, zdieľali verejne svoje skúsenosti a know-how a tak pomohli v boji proti šíreniu koronavírusu.