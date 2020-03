VIDEO Mestečko na východe obišlo nariadenie biskupov: Vynaliezavý nápad, omša napriek hrozbe koronavírusu

Veriacim neunikne bohoslužba a neriskujú ani svoje zdravie. Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Hanušovciach nad Topľou pohotovo reagovala na obmedzenia súvisiace s koronavírusom a omše vysielajú naživo cez internet.

Farárovi pomáha kostolník. Zúčastňujú sa len tí, ktorých prítomnosť je nevyhnutná. V kostole sú dvaja, maximálne štyria. Zdroj: Reprofoto:Facebook

Prvýkrát tak urobili v utorok večer o 18. hodine, potom v stredu ráno o 7. hodine. Ďalšia "internetová omša" sa uskutočnila dnes o 20. hodine. Fara vopred informovala, že na programe je napríklad modlenie slávnostného ruženca. "Spojíme sa s celým svetom za ochranu pred koronavírusom. Ste srdečne pozvaní pripojiť sa. Táto modlitba bude vysielaná internetom z tejto stránky. Povzbudzuj ďalších do modlitby," uviedli na svojej facebookovej stránke.

Svätý otec ako inšpirácia

Prezieravý nápad si mnohí okamžite zamilovali. Farár Martin Telepun pre topky.sk vysvetlil, že myšlienka sa v jeho hlave zrodila už dávnejšie. Inšpiroval sa aj pápežom Františkom, ktorý sa veriacim taktiež prihovoril prostredníctvom internetu. "Povedal som si, dá sa to aj tak. Máme facebookovú stránku, informoval som o tom, aby sa ľudia spojili. Chcel som im sprostredkovať Božie slovo z chrámu, ktorý je mnohým blízky," priblížil.

Ako ďalej dodal, tento krok urobil pre ľudí, aby sa mohli takto spojiť ako rodina aj v ťažkých chvíľach, nielen keď je všetko v poriadku. A čo by odkázal v náročných časoch? "Ľudia by mali čerpať z viery, ktorú dostali od narodenia, nemali by sa báť oprieť o Ježiša a hlavne by mali byť jeden voči druhému citliví a vnímaví. Aby sme sa len nebáli, ale aj s odvahou išli a konali pre druhých, ako je potrebné," uzavrel.

Ostáva len dúfať, že ľudia si podali pomocnú ruku aj v domácnosti a omšu pustili aj tým, ktorí nemajú konto na sociálnej sieti.

