Situácia je dnes v severnom Taliansku naozaj dramatická, hovorí Bratislavčanka žijúca v Padove

Aká je situácia vo vašej rodine po zdravotnej stránke? Má niekto z vás koronavírus?

Zatiaľ sme zdraví. Aspoň si to myslíme. Bohužiaľ, tu už nikto nemôže zaručiť, že je naozaj zdravý. Vyzerá to tak, že veľmi veľa ľudí si myslí, že sú zdraví, no roznášajú vírus. A to je dnes v Taliansku ten najväčší problém. Čo sa týka môjho okolia, moja kamarátka lekárka (geriatrička) sa v Trevise nakazila počas práce. Urobili jej test, ktorý bol pozitivny a je bez symptónov a v domácej karanténe. A, samozrejme, s celou rodinou. Má manžela a malé dieťa, všetci bez symptómov. No im dvom neurobili testy.

Prečo?

Pred pár týždňami sa rozhodlo, že testy budú robiť len ľuďom so symptómami. Mladí ľudia sa nakazia, ale nie je to tak nebezpečné, ako pre starších ľudí, pre ktorých to môže byť naozaj fatálne. A takto vzniká reťaz a vírus sa v Taliansku rozširuje.

Máte pocit, že to Taliansko zvládlo?

Je to pre všetkých nové a nikto netuší, čo bude zajtra. Každý čaká na večerné štatistiky. Taliansko pravidelne transparentne informuje o počte nakazených, úmrtí a vyliečených, či sa nákaza zvyšuje, stabilizuje a znižuje. Bohužiaľ, dnes je ešte stále nakaza a úmrtia stúpajú. Zo začiatku, teda pred tromi týždňami, sa po karnevalových prázdninách na dva dni zavreli školy. A v nedeľu oznámili, že sa uzavretie škôl predlžuje. Teraz sú školy zavreté uz tretí týždeň a potrvá to do 3. apríla 2020. Prvá vlna bola taká informatívna, že sme vedeli, čo sa deje. Ľudia to zľahčovali, že je to len obyčajná chrípka. Bolo odporúčanie, aby sme si umývali ruky a dávali si pozor ako pri obyčajnej chripke, no všetci dospelí chodili do práce, nemenili výrazne svoj každodenný život a len deti boli doma zo školy.

Ste zároveň aj trénerkou šermu v Padove. Ako to bolo s krúžkami a športom?

Za prísnych hygienických podmienok a rozostupoch športovcov na meter sme do 7. marca 2020 mohli ďalej trénovať, samozrejme, bez podávania rúk, čo je súčasťou pozdravu súpera v šerme. A aj sme trénovali s vybranými pretekármi. Nebolo to úplne pre všetkých. V tom čase to mnohí ešte banalizovali. Bolo to uvoľnenie situácie na týždeň, kým prišli skutočné problémy a uzavreli Lombardiu a oblasť Benátska.

A teraz je aká nálada a atmosféra v Taliansku?

Je to individuálne. Myslím, že väčšina ľudí si uvedomila závažnosť situácie a teraz vládne v Taliansku strach a všeobecná snaha sa pričiniť k tomu, aby to prešlo čo najskôr. Určite existujú mnohé výnimky, hlavne v mladších generáciách, ktoré strach z nakazenia nemajú a súčasne si neuvedomujú, že neuvedomelým spravaním ohrozujú ostatných. Niektorí večer v televízií ukázali videá priamo z nemocníc Lombardie z časti infikovaných a v kritickom stave. Boli to silné scény.

Nemocnice zvládajú nápor?

V Lombardii a okolí je pacientov už toľko, že nie sú voľné lôžka a nie sú respiračné prístroje. Bohužiaľ, tí, čo sú v kritickom stave, vo veľkej väčšine prípadov potrebujú respiračný prístroj. A potrebujú byť na neho napojení nie pár dní, ale 10 až 20 dní. A tým pádom sú všetky prístroje vyblokované. Dnes sú zrušené už skoro všetky oddelenia chirurgie, aby mohli na tieto oddelenia umiestňovať ľudí s koronavírusom a dávať ich na respirátory.

V talianskych nemocniciach už nefunguje bežná starostlivosť a všetko sa zrušilo pre koronavírus?

Nie v celom Taliansku, ale Lombardia a okolie už musí prevázať pacientov aj do iných regiónov. Už nemá kam dávať pacientov s koronavírusom. Tu vo Venete to nastane o pár dní, ak trend infikovaných neprestane stúpať. Najväčšie riziko je, že nastane etický problém, kedy lekár bude musieť vyberať, komu respirátor dá a komu nie. Je to hrozné. Na FB lekári a sestričky, ktorí pracuju v pohotovostnom režime, už niekoľko tyždňov prosia ľudí, aby zostávali doma a nešírili vírus ďalej, že naozaj už nie sú miesta v nemocniciach. Situácia je kritická, hlavne pre staršie generácie.

Ako funguje bežný život v Padove?

Od nedele je možné sa premiestnovať iba z pracovných, zdravotných dôvodov a „neodložiteľných základných potrieb“ (ako íst na nákup potravín). Bary a reštaurácie sú otvorené od 8,00 do 18,00. Zrušili večerný život. Na Taliansko je to neskutočná situácia. Obchodné centrá sú už zatvorené. Situácia sa za posledné dni tak zmenila, že ľudia si uvedomili vážnosť a sami od seba zostávajú doma. Už je všetkým jasné, že nech sa čokoľvek stane, mohol by to byť problém. Podla správ z minulého tyzdňa v Milane, nie tu v Padove, kým pred pár dňami si ľudia zavolali sanitku a prišla do pár minút, dnes na to potrebuje hodinu. Všetko pre koronavírus prestáva fungovať. Opatrenia, ktoré sa prijali, sú jedinou možnosťou. Je to jediný spôsob, ako zastaviť šírenie nákazy.

Myslíte uzavretie hraníc?

Nie. Uzavretie hraníc môže spomaliť len medzinárodné šírenie vírusu. Myslela som skôr to, že úplne zakázali pohyb v rámci Talianska a nariadili ľuďom zostať doma. Život tu momentálne nefunguje normálne. Tiež som asi situáciu na začiatku zľahčovala, dnes mám obavy, i keď nie priamo o seba, ale skôr o následky pre staršie generácie, ako aj celkové talianske hospodárstvo. Pre starších ľudí to je kritická situácia, ja sa osobne vyhýbam priamym nepovinným stretnutiam, hlavne so staršími ľuďmi, vrátane mojej svokry. Nechcem k nej ísť. Pred vyhlasením pohotovostnej situácie som bola som na pretekoch, na služobných cestách. Naozaj neviem, či som (ale som bola) pozitívna na vírus, aj keď nemám symptómy. Nakaza by pre ňu mohla byť fatálna. Je to dôchodkyňa, ktorá má aj iné zdravotné problemy.

Máte dve dcéry na základnej škole? Ako funguje teraz školstvo?

Ony sú doma. Deti to zo začiatku brali ako srandu, že sa im predĺžili prázdniny. Teraz im už chýbajú kamaráti a chcú sa stretávať. No bohužiaľ to nejde. Najprv im zrušili školu, potom všetky mimoškolské aktivity. Niektoré školy sa rychlo zorganizovali a sú online. To znamená, že majú takto prednášky a takto sa učia. Univerzita v Padove funguje ďalej. Prednášajú, skúšajú a diplomovky obhajujú cez internet. Profesor prednáša v aule a študenti sa pripoja cez sieť. V Padove univerzita začala teraz normálne fungovať online.

Máte pocit, že ste dostatočne informovaní o všetkom?

Áno. Je to v televízií, na internete, všetkých štátnych a regionálnych úradov. Cítim sa byť naozaj informovaná. Niekedy mám chuť vypnúť si televízor, lebo tri týždne nič iné v televízií ako online nie je. Priznám sa, že som z toho občas už na nervy. A to som na začiatku zľahčovala a som racionálny človek.

Chodíte normálne do práce? Firma funguje stále rovnako alebo v krízovom režime?

Naša firma je biomedicínskeho zamerania a fungujeme skoro normalne. Firmy sa zatiaľ nezatvárajú. Existujú len odporúčania, aby ľudia pracovali z domu. No, bohužiaľ, u nás nemôžu pracovať všetci z domu, lebo ak sa napríklad zastaví u nás vo firme produkcia na dlhšie obdobie , mohlo by to firmu zložiť na kolená. A to platí pre tisícky iných firiem.

Ako to vyzerá u vás v práci? Máte nejaké obmedzenia?

Firma nám pravidelne komunikuje nové a stále prísnejšie opatrenia. Treba si umývať často ruky, je zákaz podávania rúk, objatia a je potrebné udržovať určitú vzdialenosť od ľudi a všetky základné hygienické pravidlá, ako používať vreckovky, nechytať si tvár, oči, ústa, nos... Zrušili sa stretnutia a porady, ktoré mali byť v jednej miestnosti s väčším počtom ľudí. Máme určitý počet ľudí na každú miestnosť. Môžeme fungovať len tak, že vieme od seba udržať vzdialenosť minimálne dvoch metrov. V jedálni, kde spolu obedovalo 12 ľudí, dnes môžu byť len šiesti. Všade sú rozvešané opatrenia, máme k dispozícií dezinfekčné prípravky a teplomer. V prípade, že sa prejavia symptómy alebo zvýšená teplota, treba si dať rúško a odísť domov.

Sú aj nejaké usmernenia, čo sa týka teploty?

V aktuálnom dekréte je napísané usmernenie, že ak má človek teplotu nad 37,5, nesmie vychádzať z domu. Musí byť izolovaný.

Máte povinnosť merať si každý deň teplotu?

Nemáme povinnosť, ale ja som si odmerala, keby ma náhodou zastavili.

Čo to znamená, že „náhodou zastavili“? Môže vás na ulici policajti kontrolovať a merať teplotu?

To neviem. Nemyslím si, že by policajti merali teplotu. Ale je isté, že náhodne ma môžu zastaviť a musím mať pri sebe z práce potvrdenie, že ma tam nevyhnutne potrebujú. Z pracovných dôvodov sa môžem pohybovať. Mám pri sebe dva papiere, ktoré musím ukázať polícií, ak ma zastavia. Osobne ma ešte nikto nezastavil, ale počula som, že sa to stalo. A ten, kto nemal v poriadku papiere, vraj dostal pokutu. Myslím, že to neplatí, ak idete do obchodu na nákup potravín. .

Máte v lekárňach dostatok rúšok a v obchodoch dosť potravín?

Rúška myslím, že chýbajú a potravín je stále dosť. S tým naozaj problém v Taliansku nie je.