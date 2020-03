Pellegrini: Čierny obchod s ochrannými prostriedkami vláda nebude tolerovať

BRATISLAVA – Vláda SR nebude tolerovať kupčenie a čierny obchod s ochrannými prostriedkami a využije všetky prostriedky, aby takéto prípadné konanie eliminovala. Po zasadnutí ústredného krízového štábu na ministerstve vnútra to vyhlásil premiér SR Peter Pellegrini s tým, že Správa štátnych hmotných rezerv SR uzatvorila prvý čiastkový kontrakt.

Z ôsmich potrebných komodít sa podľa premiéra v piatich podarí dosiahnuť plný plánovaný početný stav. U ďalších troch komodít, ako tvrdí, sa pravdepodobne podarí dosiahnuť až polovičný plánovaný stav.

Univerzitná nemocnica Bratislava a ďalšie nemocnice v krajských mestách na Slovensku podľa Pellegriniho signalizujú, že zatiaľ majú dostatok ochranných prostriedkov a naďalej sa pokúšajú z vlastných zdrojov, ako doteraz, nakupovať a dopĺňať zásoby.

"Je to však komplikovanejšie v rámci celej Európy o sveta, ale každý robí to, čo môže," spresnil predseda vlády. Ako podotkol, je vydaný pokyn na navýšenie počtu setov na stery. "Treba ich navýšiť aj pre sanitné vozidlá, aby ich mali hneď k dispozícii. V krátkom čase by mal byť zabezpečený dostatočný počet setov," deklaruje Pellegrini.