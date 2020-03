Čaputová poverila Matoviča, pochválil sa na FOTO: Kiska do vlády nepôjde, hovorí sa v kuloároch

BRATISLAVA - Po tom, ako sa Zuzana Čaputová rozprávala so všetkými potenciálnymi koaličnými partnermi Igora Matoviča, vrátane Borisa Kollára, Richarda Sulíka a Andreja Kisku, dnes prišiel dôležitý deň. Predseda OĽaNO bude dnes predpoludním poverený zostavením novej vlády priamo od prezidentky.

Matovič sa po niekoľkominútovom rozhovore prezidentske poďakoval za dôveru a poverenie na zostavenie vlády. "Toto bola asi najťažšia domáca úloha, akú som dostal. Verím, že knižky dejepisu budú o tejto vláde hovoriť ako o najlepšej vláde, akú Slovensko malo," povedal Matovič prezidentke.

Štvorkoalícia môže byť utópia

Podľa našich informácií je na obzore skôr trojkoalícia. Kiska by mal podľa našich zdrojov na predsedníctve strany Za ľudí navrhnúť, aby nešli do tejto vlády. V strane panuje pri tomto kroku vraj zhoda. Predseda OĽaNO zároveň hovorí, že ak sa PS/Spolu podarí presadiť ústavnú sťažnosť ohľadom počtu hlasov a teoreticky sa dostanú do parlamentu, dvere majú otvorené a môžu sa pridať.

Chce zapojiť aj investigatívcov

Matovič hovorí, že s Kiskom sa má vo štvrtok stretnúť ešte perdtým, ako bude mať strana Za ľudí predsedníctvo. Matovič zvažuje úlohu investigatívnych žurnalistov v určitej vládnej funkcii. "Bol by to najlepší nezávislý arbitér na nakladanie s verejnými zdrojmi. S týmto návrhom oslovíme partnerov," hovorí Matovič.

Matovič začal s rozhovormi s budúcimi partnermi prakticky okamžite. Už v nedeľu sa stretol s Richardom Sulíkom, v pondelok s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom a v utorok v Hoteli Devín napokon aj s Andrejom Kiskom.

Matovič sa na sociálnej sieti stihol ešte odfotiť s novou kyticou, ktorú niesol Čaputovej.

Čaputová včera večer prehovorila

Medzičasom sa spomínaní predsedovia zastavili aj v prezidentskom paláci a Zuzana Čaputová včera večer vydala jasné stanovisko. "Na základe výsledkov dnešných rozhovorov môžem oznámiť, že sa zajtra znovu stretnem s Igorom Matovičom a poverím ho zostavením vlády," píše vo včerajšom stanovisku hlava štátu.

Dobre bude, odkazuje víťaz

Igor Matovič bol pred dnešným samotným aktom poverenia na zostavenie vlády v mimoriadne dobrej nálade, o čom svedčí jeho ďalší z ranných statusov.

Čo bude nasledovať

Už predvčerom sme sa politológa Radoslava Štefančíka pýtali na to, aký bude ďalší postup. "Budú prebiehať rokovania medzi stranami. Ideálne teda bude, ak sa budú najskôr venovať obsahovým prienikom," hovoril Štefančík s tým, že budúca vláda by si mala hlavne dohodnúť na postupe voči opozičným návrhom. "Je totiž možné, že vzhľadom na liberálno-konzervatívny charakter sa ich opozícia bude snažiť rozdeliť práve na týchto témach," uzavrel politológ.