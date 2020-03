Pellegrini o budúcej koalícii: VIDEO Matovič tu ide robiť očistu s Kočnerovým gangom

Za najväčšie riziko budúcej koalície považuje súdržnosť poslaneckého klubu OĽaNO. „Pozrite sa na tú rôznorodú skupinu, ktorá sa teraz uvidí prvýkrát. Sú tam umelci, športovci, predajcovia športových potrieb, kňazi, na druhej strane málo právnikov, málo ekonómov, je to taký divný klub,“ uviedol premiér.

Oni sa rozbijú aj sami

Na otázku, či Smer-DS bude aktívne podnecovať nesúlad a konfrontáciu vo vnútri budúcej koalície, povedal, že to nie je potrebné. „Myslím si, že to je taká skupina ľudí, ktorých netreba ani rozbíjať, lebo oni sú schopní rozbiť za chvíľku aj sami. Im chvíľu vydrží eufória, ale oni sú schopní sa rozbiť aj sami,“ povedal po rokovaní vlády.

Očista spoločnosti s Kočnerovým gangom

„Pozrite si, čo je to za znôžka ľudí. Tam už chýba iba pán Lipšic a dielo by bolo dokonané,“ uviedol. „Vlastne tú očistu spoločnosti ide pán Matovič robiť s Kočnerovým gangom, to znamená s ľuďmi, z ktorých jeden chodil na raňajky ku Kočnerovi, druhý je s ním úplný kamoš, pán Boris Kollár, ktorý je na Donovaloch varený pečený, naozaj už by im chýbal len Lipšic,“ povedal.

„To už by bola naozaj svätá trojica pod vedením pána Matoviča. Ľudia si musia urobiť obraz o tom, kto to tu vlastne ide krajinu akože očistiť s ľuďmi, ktorí majú ešte viac kontaktov s Kočnerom ako ľudia, ktorí vládli doteraz,“ povedal Pellegrini. Pripomenul, že OĽaNO nikdy nedokázalo udržať jednotu poslaneckého klubu počas celého funkčného obdobia a neverí v to ani teraz.

Trápi ma, ako sa skladá nová koalícia

Pellegriniho trápi, ako sa skladá budúca vládna koalícia. Trápi ho tiež, že Matovič, ktorý je poverený zostavením novej vlády, chce založiť fond na investigatívnu žurnalistiku, ktorá by plnila v budúcej vláde úlohu protikorupčnej jednotky.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

„Trápi ma, že nový pán premiér chce za štátne peniaze kupovať novinárov zo štátneho fondu. Pre mňa je neprípustné, aby za peniaze štátnych daňových poplatníkov kupoval časť investigatívnej novinárskej obce,“ uviedol Pellegrini. Podotkol, že ho tiež "vyrušujú" prvé mená, ktoré znejú pri nových potenciálnych ministroch. Podľa Pellegriniho sú to ľudia, ktorí majú "priame pracovné vzťahy z minulosti s osobami, ktoré boli považované za oligarchov".

Igor Matovič, ktorého hnutie OĽaNO zvíťazilo v sobotných parlamentných voľbách, by chcel v budúcej vláde protikorupčnú jednotku. Vie si ju predstaviť aj vo forme fondu na investigatívnu žurnalistiku, kde by médiá mohli byť "nezávislým arbitrom". Investigatívni novinári by dohliadali na čistotu verejných obstarávaní, nakladania s verejnými zdrojmi a činnosť na ministerstvách.