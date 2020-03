Cesta k Matovičovej vláde: Odborník prezradil, čo nás čaká počas najbližších dní

BRATISLAVA - Slováci majú za sebou voľby do národnej rady a vládny kabinet zrejme obsadí nová vláda na čele s Igorom Matovičom. My sme sa politológa Radoslava Štefančíka opýtali na to, aký bude nasledujúci scenár skladania novej vlády. Štefančík vidí však problém v niečom inom.

Pripomína tiež, že Sme rodina si pri skladaní vlády opäť kladie podmienky. "Zrejme prvé rokovania už prebehli. Múdri politici však na tieto rokovanie nechodia s nejakými podmienkami. Preto vyhlásenia predstaviteľov Sme rodiny nepokladám za šťastné, keď Kollár o sebe hovorí, že nebude lacnou nevestou, prípadne už dopredu pomenúva nielen ministerstvá, ale rovno hovorí o menách, ktoré na tieto ministerstvá chce dosadiť," popisuje Štefančík.

Budúca opozícia bude vládu rozdeľovať vlastnými návrhmi

Politológ zároveň už teraz hovorí o tom, že Matovič má karty na stole už rozdané. "Predpokladám, že pani prezidentka ho poverí zostavením vlády, keďže on jej dokáže garantovať, že našiel absolútnu väčšinu v parlamente, ktorú by podporovala nová vláda. Následne budú prebiehať rokovania medzi stranami. Ideálne teda bude, ak sa budú najskôr venovať obsahovým prienikom. Keď nájdu zhodu na obsahu, začnú si deliť ministerstvá, posty v národnej rade a niekedy na konci by mali byť konkrétne mená. Možno sa dohodnú, že každá strana bude mať právo veta na návrhy jednotlivých politických strán. Určite by sa mali dohodnúť na postupe, ako pristupovať k opozičným návrhom. Je totiž možné, že vzhľadom na liberálno-konzervatívny charakter sa ich opozícia bude snažiť rozdeliť práve na týchto témach," myslí si o aktuálnej situácii politológ.

Vymenovanie premiéra a programové vyhlásenie vlády

Štefančík hovorí, že ak dôjde k dohode na všetkých spomínaných bodoch, prezidentka pristúpi k vymenovaniu premiéra (premiérky) a na návrh predsedu vlády vymenuje ministrov. "Vláda musí potom do 30 dní od vymenovania predložiť parlamentu programové vyhlásenie vlády. Jeho schválením vyhlasuje parlament vláde dôveru. Do 30 dní od volieb ešte musí zasadnúť nový parlament. Na prvej schôdzi parlamentu sa budú voliť jednotlivé parlamentné orgány. Podotýkam, že do vymenovania novej vlády v demisii bude vládnuť vláda Petra Pellegriniho. Pre novú vládnu koalíciu je preto dôležité, aby mohla zasadnúť čo najskôr," doplnil Štefančík.

Populizmus za populizmus

Politológ je zo subjektívneho hľadiska rozčarovaný z výsledkov volieb. "Tieto výsledky vnímam so zmiešanými pocitmi. Jeden druh populizmu totiž vystriedal iný typ populizmu. Rovnako je otázna, do akej miery sa podarí udržať stabilitu vládnej koalície, keďže najsilnejšia strana v realite stranou nie je," uzavrel.