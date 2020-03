VOĽBY 2020 Väzni v Leopoldove volili najviac koalíciu Progresívne Slovensko/Spolu

Väzni by poslali do parlamentu aj Kotlebovcov – Ľudovú stranu Naše Slovensko, Slobodu a Solidaritu a hnutie Sme rodina. Strana Smer-SD by podľa odsúdených zostala pod päťpercentnou hranicou. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb. Vo väzení v Leopoldove využilo svoje volebné právo len 188 voličov. Koalícii Progresívne Slovensko/Spolu odovzdali 45 hlasov, matovičovcom 29, Harabinovej Vlasti 28 a Kotlebovcom 26 hlasov. Sulíkova Sloboda a Solidarita tu získala 16 hlasov a Sme rodina 15.

V meste Leopoldov bolo vo voličských zoznamoch zapísaných 3 641 voličov, voliť prišlo 2 516 z nich, čo znamená volebnú účasť 72,69 percenta. Voľby v meste vyhralo OĽaNO pred Smerom-SD a Kotlebovcami - ĽSNS. Výsledok volieb z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody mal na celkový výsledok v meste len malý vplyv.