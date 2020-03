VOĽBY 2020 Ženy vo voľbách príliš nebodovali: V prvej dvadsiatke sú štyri

Najúspešnejším kandidátom je spomedzi strán, ktoré nebudú mať zastúpenie v Národnej rade SR, volebný líder koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu-občianska demokracia Michal Truban (75 962). Z rovnakého pohľadu sa na druhé miesto prekrúžkoval niekdajší sudca a líder strany Vlasť Štefan Harabin (61 618). Obdobne skončil aj šéf strany Dobrá voľba Tomáš Drucker, ktorému dalo hlas viac ako 57-tisíc ľudí. Spomedzi lídrov vládnych strán získal najviac hlasov premiér Peter Pellegrini (413 555). Naopak Bélu Bugára krúžkovalo iba niečo málo cez 29-tisíc voličov.

Najväčším skokanom na základe pôvodného miesta kandidačnej listiny sa stal Igor Matovič. Budúci premiér kandidoval zo 150 miesta kandidačnej listiny a suverénne získal najviac preferenčných hlasov zo všetkých. Za zmienku stojí aj synovec bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka Erik. Ten kandidoval, podobne ako Matovič z posledného miesta, napokon skončil v rámci svojej strany na 22. mieste. Výrazne zabodoval aj kandidát hnutia Sme rodina Patrick Linhart. Zo stého miesta sa dostal až do NR SR.

Voľby do Národnej rady SR 2020 vyhralo podľa neoficiálnych výsledkov jednoznačne hnutie OĽaNO so ziskom 25 percent pred druhým Smerom-SD, ktorý volilo 18,29 percenta voličov. Na treťom mieste sa umiestnilo hnutie Sme rodina, ktorému svoj hlas odovzdalo 8,24 ľudí. Do parlamentu sa dostali aj Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (7,97%), SaS (6,22%) a Za ľudí (5,77%).

Brány parlamentu tesne neprekročila koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu - občianska demokracia, ktorá vo voľbách získala 6,96 percenta. Na vstup do NR SR musela dosiahnuť hranicu na úrovni siedmich percent. V parlamente nebude ani Kresťanskodemokratické hnutie (4,65%), Maďarská komunitná spolupatričnosť (3,90%), SNS (3,16%), Dobrá voľba (3,06%), Vlasť (2,93%) či Most-Híd (2,05%). Volebná účasť bola 65,8 percenta.