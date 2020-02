VOĽBY 2020 V bratislavskom Ružinove zaznamenali viacero zaujímavých prípadov a vysokú účasť

BRATISLAVA - V bratislavskom Ružinove zaznamenali počas sobotných volieb do Národnej rady (NR) SR viacero zaujímavých prípadov. Poukazuje na ne ružinovský starosta Martin Chren na sociálnej sieti. Zároveň uvádza, že voľby v mestskej časti by mohli byť podľa doterajších čísiel rekordné, niektoré volebné okrsky hlásia podľa neho veľmi vysokú účasť.

"Aj vďaka vysokej účasti viacerí obyvatelia zistili, že sú vlastne bezdomovci. Keď napríklad po rozvode manželka odhlásila manžela z trvalého pobytu, on o tom nevedel a zistil to až vo volebnej miestnosti," píše Chren. O značnom množstve práce svedčí podľa neho aj to, že členovia komisií nestíhali ísť ani na obed, ktorý im preto museli priviezť.

Mestská časť musela tiež riešiť absenciu niekoľkých členov volebných komisií a zháňať náhradníkov, do jednej okrskovej komisie na Ostredkoch neprišiel ani zvolený predseda, ani podpredseda. Predsedu inej okrskovej volebnej komisie bol zasa udať na polícii občan, ktorý chcel hlasovať cez prenosnú schránku, a to aj napriek tomu, že nejavil žiadne známky imobility ani choroby. "Nemal ani správny trvalý pobyt. Predseda ho správne odmietol, občan sa sťažoval na polícii a tá potom predsedu naháňala cez pol sídliska, kým sa všetko nevysvetlilo," približuje Chren.

Voľby podľa starostu ukazujú aj to, koľko zbytočného papierového odpadu vzniká. Na jednu komisiu je potrebné použiť v priemere 25.000 hlasovacích lístkov. "V tejto chvíli už distribuujeme po komisiách dodatočné vrecia na odpad, lebo všetky nepoužité hlasovacie lístky musia byť zbalené a prevezené večer na úrad," poznamenáva Chren s tým, že každá komisia vyprodukovala už tri veľké vrecia odpadu.

Právo voliť má v bratislavskom Ružinove 65.668 oprávnených voličov. Mestská časť pre sobotné voľby zároveň vydala viac ako 3200 hlasovacích preukazov a zaevidovala takmer 1000 volebných obálok zo zahraničia.