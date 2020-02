VOĽBY 2020 Volič v okrese Košice odišiel s hlasovacími lístkami, hrozí mu pokuta

Ilustračné foto

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

JANÍK - Menší incident zaznamenali počas sobotňajších volieb v obci Janík v okrese Košice – okolie. Jeden z voličov po vhodení hlasovacieho lístku do volebnej urny odmietol ostatné nepoužité lístky zahodiť do príslušnej schránky a napriek upozorneniam si ich vzal so sebou. Informoval o tom člen okresnej volebnej komisie Ján Sokol.