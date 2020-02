VOĽBY 2020 Volebný líder koalície PS/Spolu Truban verí, že Slovensko čaká zmena

BRATISLAVA – Volebný líder koalície strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) Michal Truban verí, že príde zmena a Slovensko sa vyberie správnou cestou modernej a spravodlivej krajiny. Povedal to dnes po tom, ako odvolil na Gymnáziu Grösslingová v Bratislave. Zároveň dúfa, že koalícia PS/Spolu získa vo voľbách dvojciferný výsledok.

Desiate parlamentné voľby od nežnej revolúcie v roku 1989 sa začali dnes o 7:00, hlasovať sa bude do 22:00. Kandiduje v nich celkovo 24 politických subjektov. Volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00. Vo volebnom odvode vo Veľkom Krtíši však budú občania môcť voliť o hodinu dlhšie. Dôvodom je úmrtie člena volebnej komisie.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Aj vo volebnom okrsku č. 4 na Bakossovej ulici v Banskej Bystrici sa budú voľby konať dlhšie. Priamo vo volebnej miestnosti zomrel 79-ročný muž. Volebnú miestnosť zatvorili na pol hodinu, to znamená že voľba tu bude posunutá do 22:30. Upozorňujeme odberateľov, že na niektoré správy, ktoré dnes odvysiela, sa môže vzťahovať moratórium, ktoré upravuje zákon o volebnej kampani. Je na zvážení odberateľov, či do skončenia moratória tieto správy použijú.