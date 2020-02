VOĽBY 2020 Na Štrbskom Plese museli dopĺňať hlasovacie lístky: Inde sa čaká v radoch

„Účasť je u nás dosť vysoká, niekde musíme aj doplňovať hlasovacie lístky, pretože chodí veľa ľudí s hlasovacím preukazom. Napríklad na Štrbskom Plese je zhruba 80 zapísaných voličov a už tam bolo voliť niekoľko stoviek ľudí. Ale aj na takéto veci musíme byť pripravení, keďže v Tatrách je veľa návštevníkov,“ uviedol. V 137 volebných okrskoch v okresoch Poprad a Levoča zatiaľ podľa neho nemali hlásené žiadne mimoriadne udalosti a priebeh volieb je pokojný.

Podpredseda ObVK v Spišskej Novej Vsi Stanislav Lorko dodal, že podobná situácia je aj na južnom Spiši. „Všetko je v poriadku, nemali sme hlásené nič, čo by sme nezvládli. Máme informácie, že účasť je pomerne vysoká, ľudia stoja v radoch, aby mohli hlasovať. Teraz nedávno šli kolegovia do terénu, situáciu stále monitorujeme,“ zhodnotil. V okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica je viac ako 110 okrskov.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Ani v mestách a obciach okresu Stará Ľubovňa nezaznamenali žiadne narušenie priebehu volieb. „Doteraz sme stihli obehnúť takmer polovicu okrskov, ďalšia nás ešte čaká. Zatiaľ je všetko v poriadku, nikto nám nehlásil priestupok či narušenie, priebeh je plynulý. Účasť je zatiaľ podľa našich informácií veľmi dobrá,“ priblížil situáciu zapisovateľ ObVK v Starej Ľubovni Radoslav Beňo s tým, že doposiaľ museli riešiť len bežné technické záležitosti. V okrese Stará Ľubovňa môžu voliči svoj hlas odovzdať v 62 okrskoch, právo voliť tam má takmer 40.000 obyvateľov.

Rovnako ani v okrese Kežmarok doposiaľ nezaznamenali narušenie priebehu volieb. „Žiadne problémy sme hlásené nemali, všetko ide hladko. Účasť podľa toho, ako sme boli na kontrole, vyzerá byť celkom vysoká, ľudia chodia priebežne,“ zhodnotil zapisovateľ ObVK v Kežmarku Dušan Mašlonka. V mestách a obciach tam môžu voliči odovzdať svoj hlas v 68 okrskoch.

Čaká sa v radoch

V lyžiarskom stredisku v Tatranskej Lomnici sa dnes zišli lyžiari z viacerých kútov Slovenska. Väčšina z oslovených už voliť bola na hlasovací preukaz, ďalší sa tak chystajú urobiť po lyžovačke. Vysoký počet hlasujúcich Netatrancov potvrdili aj vo volebnej miestnosti na Mestskom úrade v Starom Smokovci, kde evidujú vysokú volebnú účasť, od rána sa tam čaká v dlhých radoch.

„Počas dnešného dňa prišlo veľmi veľa ľudí, myslím si, že za žiadne obdobie sme toľko ľudí nemali. Je to asi z toho dôvodu, že sú prázdniny, tie sa končia v Banskobystrickom kraji a začínajú sa vo Východoslovenskom, ale mali sme tu aj veľmi veľa ľudí z Bratislavy,“ povedala predsedníčka volebnej komisie okrsku č. 3 Janka Kapustová. Voliči z iných miest pred 15:00 prevyšovali počet domácich voličov. „Máme ich vyše tristo a domácich prišlo viac ako dvesto,“ dodala Kapustová.

Zdroj: Topky/ Peter Korcek

Pod mesto Vysoké Tatry, kam patrí aj Starý Smokovec a Tatranská Lomnica, spadá do štyritisíc voličov, volí sa v šiestich okrskoch. Pri posledných voľbách do Národnej rady SR pred štyrmi rokmi prišiel do Starého Smokovca odvoliť nečakane veľký počet turistov s hlasovacími preukazmi. Mesto vtedy muselo okresný úrad požiadať o dovoz 500 kusov hlasovacích lístkov. Teraz sa už radšej poistili. „Momentálne sme 'vyfasovali' tisíc hlasovacích lístkov, veríme, že to bude stačiť,“ skonštatovala Kapustová, podľa ktorej majú voľby zatiaľ bezproblémový priebeh. Voliči sa podľa jej slov najčastejšie pýtajú na to, koľkých ľudí môžu zakrúžkovať.

Do volebných miestností vo Vysokých Tatrách plánujú zamieriť aj viacerí lyžiari z Tatranskej Lomnice hneď po skončení lyžovačky. „Ideme voliť, máme v tom jasno, chceme novú koalíciu. Prioritou je štvorročné účinkovanie vlády,“ povedal Zoltán z Veľkého Krtíša. K volebnej urne pôjde aj 44-ročná Kristína, ktorá už niekoľko rokov žije vo Francúzsku. „Na Slovensko som prišla s deťmi na prázdniny, nie osobitne pre voľby, ale idem voliť,“ povedala. Na hlasovací preukaz volila aj oslovená rodina z Trebišova. „Uprednostňujem pravú stranu,“ prezradil svoj výber 55-ročný Ján. Ďalšia rodina z Rimavskej Soboty chodí voliť pravidelne, tentokrát jej to však nevyšlo. „Sme tu v Tatrách na pobyte a nevybavili sme si voličské preukazy,“ vysvetlili.