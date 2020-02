Správy z bezpečnostnej rady! Koronavírus útočí: VIDEO Slovensko zavádza hraničné kontroly

Premiér Peter Pellegrini po zasadnutí bezpečnostnej rady oznámil, že Slovensko prijalo opatrenia ohľadne hrozby koronavírusu. Na všetkých slovenských letiskách (v Bratislave, Košiciach aj v Poprade) budú od zajtra prebiehať kontroly každého pasažiera, ktorý k nám príde. Každému pasažierovi bude meraná teplota.

Pellegrini avizoval kontroly aj zavedenie krízového štábu

​Kontroly chce premiér zaviesť aj na hraniciach s Rakúskom, kde dnes potvrdili prvý prípad koronavírusu. Pellegrini upozornil aj na možný vznik dopravných kolón.

„Zajtrajším dňom, najneskôr v sobotu, dostala ministerka Saková túto úlohu. Kontroly sa budú vykonávať na vstupných hraničných priechodoch, hlavne z Rakúska, pôjde o kontrolu všetkých vozidiel, ktoré vstupujú na územie Slovenska, s tým, že bude výrazne spomalená doprava, aby sa colník mohol spýtať, či má niekto zdravotné problémy,“ uviedol premiér.

Pellegrini odporučil ľuďom, aby zvážili odchod do zahraničia a vyhýbali sa miestam, kde môže byť nákaza. „Koronavírus je už veľmi blízko slovenských hraníc a venoval sme sa tejto oblasti. Do dnešnej hodiny zatiaľ nebol potvrdený ani u jedného výskyt vírusu.“ Pellegrini uviedol, že laboratórnych vyšetrení na Slovensku bolo viac ako 90.

„Čakáme na ďalšie vzorky,“ povedal Pellegrini s tým, že na ministerstve zdravotníctva bude zriadený krízový štáb. Na čele štábu bude stáť ministerka vnútra Denisa Saková. Štáb môže v prípade potreby vláde navrhnúť, aby vyhlásila krízovú situáciu.

Mali by sme sa pripraviť na výskyt koronavírusu aj u nás

Mali by sme sa pripraviť na to, že sa aj u nás objaví prípad nákazy novým koronavírusom. Hlavný hygienik SR Ján Mikas to uviedol pred zasadnutím Bezpečnostnej rady SR. Otázkou podľa neho je, ako rýchlo sa tento prípad a jeho kontakty podarí zachytiť. „Dôležité je, aby sme takýto prípad čím skôr izolovali a poskytli mu adekvátnu liečbu, aby sa u nás nešírila epidémia,“ uviedol.

Ministri zdravotníctva Talianska a okolitých krajín sa podľa Mikasa zhodli na tom, že uzatvorenie hraníc alebo nejaké veľké kontroly sú neefektívne. „Treba sa zamerať hlavne na to, aby ľudia, ktorí odtiaľ idú, kontrolovali svoj zdravotný stav a v prípade klinických príznakov kontaktovali telefonicky lekárov,“ konštatoval.

Samotné meranie teploty cestujúcich na letiskách je podľa hlavného hygienika SR diskutabilné, nakoľko inkubačný čas je 14 dní a veľa ľudí by prešlo bez príznakov. „To znamená, že by mohli byť nakazení, ale nemajú ešte teplotu. Zároveň je čas chrípky, možno by sme zachytili akútne respiračné ochorenia a zbytočne by títo ľudia boli hospitalizovaní. Situáciu monitorujeme, nepodceňujeme, na druhej strane ani nechceme šíriť paniku,“ uzavrel.

V súvislosti s koronavírusom sme prijali všetky opatrenia, uviedol Lučanský

Slovensko v súvislosti s koronavírusom prijalo zatiaľ všetky opatrenia na to, že ak by k niečomu došlo, je pripravené situáciu riešiť. Pred rokovaním Bezpečnostnej rady to uviedol policajný prezident Milan Lučanský.

„Vyjadriť by sa k tomu mali najmä zdravotníci a my by sme mali postupovať len v zmysle ich pokynov a požiadaviek, aby sme zabezpečovali nejaké veci, čo sa týka bezpečnostných zložiek,“ priblížil policajný prezident. V prípade, že by došlo k uzatvoreniu nejakého mesta alebo obce Lučanský uviedol, že by sa postupovalo s bežnými silami, ktoré sú k dispozícii.

„Museli by sme to potom kompenzovať alebo dopĺňať inými silami a prostriedkami z iných krajov a okresov,“ povedal Lučanský s tým, že táto otázka sa bude riešiť aj na zasadnutí bezpečnostnej rady. Podľa Lučanského sa polícia snaží reagovať pružne, aby vedeli takúto situáciu v prípade potreby zvládnuť. Podotkol, že v stredu (26. 2.) v okrese Humenné zasadla bezpečnostná rada okresu, kde boli prijaté konkrétne opatrenia, čo sa týka karantény, aby to vedeli riešiť.

Rezort diplomacie monitoruje situáciu

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí František Ružička pred zasadnutím Bezpečnostnej rady SR potvrdil, že rezort diplomacie naďalej monitoruje a koordinuje kroky s ministerstvom zdravotníctva a Úradom verejného zdravotníctva SR. Od decembra podnikali viaceré kroky v súčinnosti s veľvyslanectvami v krajinách, kde sa koronavírus vyskytuje. „Práve na bezpečnostnej rade chceme hovoriť o ďalšom spresnení tejto koordinácie,“ uviedol.

Najrizikovejšie je Taliansko, ale prípady koronavírusu sa objavujú aj v Chorvátsku, Švajčiarsku, Nemecku, Španielsku či vo Veľkej Británii. „Tam zatiaľ tie počty nie sú také veľké, aby sme zásadným spôsobom zasahovali do pohybu obyvateľov,“ povedal Ružička s tým, že situáciu monitorujú.

Štát je pripravený na krízové situácie

Uistil, že pracovníci zastupiteľských úradov vyvíjajú maximálne úsilie pri monitorovaní situácie a informovaní občanov, ktoré sa v daných krajinách nachádzajú, prípadne sa chystajú tam vycestovať. V krízovej situácii je podľa neho pripravený aj štát použiť napríklad vládny špeciál na transport Slovákov zo zahraničia. „Na takéto transfery vyčlenila špeciálne prostriedky aj Európska únia,“ informoval zástupca rezortu diplomacie.

Štátne hmotné rezervy sú pripravené reagovať na pomoc občanom

Štátne hmotné rezervy sú okamžite pripravené reagovať na pomoc občanom v súvislosti s koronavírusom. Podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv Lucia Gocníková to uviedla pred zasadnutím Bezpečnostnej rady. „Predkladáme na bezpečnostnú radu návrhy v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva a o všetkom vás budeme informovať,“ konštatovala.

Ministerstvo zdravotníctva SR v stredu informovalo, že všetky vzorky, ktoré boli s podozrením na ochorenie COVID-19, teda nový koronavírus, zaslané na laboratórne testy na Slovensku, sú negatívne. Rezort v stredu evidoval 90 testovaných vzoriek s negatívnym výsledkom. Rezort zdravotníctva v spolupráci s ÚVZ SR pripomína, že situáciu pedantne sleduje a problematiku rieši. Vo všetkých regiónoch fungujú nepretržite call centrá, poskytujúce informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa vrátili, či sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil. Rovnako je k dispozícii e-mailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk.

Úrad verejného zdravotníctva SR občanov vyzýva, aby v súvislosti so šírením koronavírusu zvážili svoju cestu do Talianska. Rovnaké odporúčanie dáva úrad občanom aj v prípade krajín, v ktorých je zaznamenané šírenie vírusu. Ministerstvo zdravotníctva SR v stredu evidovalo 90 testovaných vzoriek s negatívnym výsledkom na nový koronavírus.