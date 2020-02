Prezidentka Čaputová spustila vlastnú reláciu! VIDEO Témou bola predvolebná atmosféra

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová spúšťa vlastnú diskusnú reláciu s názvom Rozhovory z Prezidentského paláca. Vznikať by mala so štvrťročnou periodicitou, šírená bude prostredníctvom sociálnych sietí prezidentky.

Prvá časť sa zamerala na predvolebnú atmosféru na Slovensku, zverejnia ju v nedeľu popoludní. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Prezidentský palác by chcela symbolicky otvoriť dialógu o aktuálnych témach.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová

Zásada držať sa faktov a pravdy sa posunula k horšiemu, čo pre Slovensko nie je dobrá správa. V prvom zo série diskusií na aktuálne témy, ktoré dnes odštartovali v Prezidentskom paláci, to povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Hosťami prvej diskusie zameranej na predvolebnú atmosféru na Slovensku boli okrem prezidentky aj novinár Filip Struhárik, psychológ Dušan Ondrušek a reportér Andrej Bán.

Podľa prezidentky je na Slovensku potrebná dôvera, ktorá je dôležitá tak v medziľudských vzťahoch, ako aj v štáte. Novinár Filip Struhárik uviedol, že od čias „mečiarizmu“ je slovenská spoločnosť asi najviac polarizovaná v otázkach, ako je klíma, postavenie žien či otázka menšín. „Ak je spoločnosť polarizovaná, tak je to ohrozenie pre demokraciu. Viac ako polovica populácie navyše nedôveruje všetkým dôležitým zložkám štátu, a to nielen na Slovensku, ale na celom svete,“ priblížil Struhárik.

Polarizácia je prirodzený proces

Psychológ Dušan Ondrušek považuje polarizáciu za prirodzený proces, a to aj v prípade, že ju spájame s niečím negatívnym. „Samotná polarizácia nie je ničím ohrozujúcim. Kľúčové je, aby nedochádzalo k násiliu a nespochybňovali sme samotný systém, teda základné pravidlá fungovania demokracie. Sú tu totiž hlasy, ktoré naznačujú, že by sme mali opustiť demokratické zvyklosti a nahradiť ich silným autoritatívnym lídrom. Poznáme príklady z minulosti, kedy to dopadlo zle,“ vysvetlil Ondrušek.

Zdroj: Facebook/Zuzana Čaputová ​

Kľúčovou podmienkou podľa psychológa je ostať v dialógu, aj vzhľadom na rozdielnosť názorov. Prílišné delenie na „my“ a „oni“ nepomáha spoločnosti. Reportér Andrej Bán zastáva názor, že na Slovensku by sme sa mali naučiť umeniu viesť tvrdý, ale slušný dialóg, keďže veľká časť slovenskej verejnosti je zanedbávaná aj politickými elitami, aj médiami. „Mnohí mladí ľudia volia extrémistov, nie preto, že by sami boli extrémistami, ale preto, že im sú z rôznych dôvodov sympatickí. Extrémisti vytvárajú kmeňovú identitu, v ktorej sa mladí ľudia cítia v bezpečí. Musíme s nimi viesť dialóg, lebo sú vo veku, keď si vytvárajú a formujú svoj názor,“ vysvetlil Bán. Dialóg považuje za dôležitý aj prezidentka.

„Môže nám pomôcť k poznaniu a vnímaniu vecí z viacerých uhlov pohľadu. Dialóg však musí mať isté kvality. Je ňou bezpochyby ochota počúvať a prístup, že nie som majiteľom pravdy. Pokiaľ popisujeme nejaký vonkajší jav, je dobre byť nastavený tak, že možno sa dozviem aj niečo nové. Toto sa mi zdá ako veľmi dôležitý predpoklad,“ myslí si Čaputová.

Prezidentský palác má byť miestom, kde sa hľadajú odpovede

Vecnými a kultivovanými rozhovormi chce hľadať odpovede spoločne. Témou prvej relácie bude predvolebná atmosféra na Slovensku ale aj to, aká dôležitá je pre našu spoločnosť dôvera. „Myslím si, že Prezidentský palác by nemal byť len miestom, kde sa prijímajú rozhodnutia, ale chcem, aby bol aj miestom, kde sa hľadajú odpovede v spoločných rozhovoroch,“ uviedla Čaputová.

V Prezidentskom paláci majú diskutovať odborníci a aktívni angažovaní ľudia, „ktorých názor a cenné skúsenosti by sme mali poznať“. V publiku budú zároveň prítomní ľudia, ktorých sa téma bezprostredne dotýka a ktorí sa tiež budú môcť zapojiť do diskusie.

Témou prvej zo série diskusií bola predvolebná atmosféra na Slovensku. Spolu s prezidentkou diskutovali Jakub Jošt, ktorý sa ujal úlohy moderátora, novinár Filip Struhárik, psychológ Dušan Ondrušek a reportér Andrej Bán. Do diskusie za zapojili aj študenti Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave a Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.