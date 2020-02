Slováci si určili prioritu v ekologickom dohovore: Kľúčový je podľa nich boj s plastmi

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Najvyššou prioritou v Európskom ekologickom dohovore a v boji proti zmene klímy by mal byť boj proti plastovému odpadu a líderstvo v problematike používania jednorazových plastov. Tvrdí to 50 percent Slovákov. Vyplýva to z prieskumu Európskej komisie Eurobarometer z jesene minulého roka.