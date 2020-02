VOĽBY 2020 Dankove diaľnice zadarmo spôsobia vraj katastrofu: Podľa NDS hrozia horšie cesty

Pellegriniho vláda prichádza krátko pred voľbami so zrušením diaľničných známok a inými opatreniami, ktoré zaťažia štátny rozpočet.

BRATISLAVA - Krátko pred voľbami prišla vláda s radikálnym krokom a vzápätí zaradila vyššiu rýchlosť ako kedykoľvek predtým. Politici na čele s Pellegrinim prichádzajú s vyplácaním 13. dôchodku a dvojnásobnými prídavkami na deti. Najvýraznejšie je však opatrenie z dielne SNS, a to zrušenie diaľničných známok. Značným spôsobom by to zasiahlo samotnú Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS).