Kto nesie vinu za smrť Emky (†4)? Zastávka bola kontrolovaná, tvrdí vedenie Myjavy

MYJAVA - Nielen Myjavou, ale celým Slovensko otriasla tragédia, ktorá sa v tomto meste odohrala v stredu dopoludnia. Podpísalo sa pod ňu nepriaznivé počasie, no verejnosť upozorňuje, že svoje zohral aj na pohľad žalostný stav zastávky, ktorá spadla na štvorročné dievčatko. To bohužiaľ zraneniam na mieste podľahlo. Vedenie mesta však tvrdí, že zastávka bola udržiavaná aj kontrolovaná. Kto teda nesie vinu za smrť nevinného dieťaťa?

Keď päťčlenná rodina prechádzala okolo autobusovej zastávky v blízkosti myjavskej nemocnice, netušila, že práve tento okamih navždy poznačí ich životy. Silný vietor totiž vyvrátil prístrešok zastávky tak nešťastne, že zasiahol dve malé deti.

Len štvorročná Emka zraneniam na mieste podľahla, jej dvojročného bračeka po prvotnej pomoci transportovali letecky do nemocnice v Bratislave. Rodičia a najstaršie dieťa vyviazli bez zranení.

Miesto, kde došlo k nešťastiu. Zdroj: Facebook-Polícia SR

Udalosť nenechala chladným snáď nikoho. Život malého dievčatka totiž vyhasol úplne zbytočne a celý život malo ešte len pred sebou. Rovnako ako po nešťastí v Nitre, kde koncom septembra prišiel o život 14-ročný Patrik, na ktorého spadla časť stromu, sa teda rozpútala diskusia o tom, kto nesie vinu za hroznú tragédiu.

Bola udržiavaná aj kontrolovaná, tvrdí vedenie mesta

Vedenie Myjavy pre topky.sk reagovalo, že zastávka je majetkom mesta. Postavená bola v rokoch 1993/1994. "V správe ju má mestská spoločnosť Správa majetku, ktorá sa o ňu, ako aj všetky ostatné zastávky, prístrešky, kontajnerové státia, či zeleň, stará. Bola udržiavaná i kontrolovaná," tvrdia v stanovisku.

Mesto tiež uviedlo, že je v spojení s rodinou. "Naši odborní pracovníci tam boli do noci a riešia to, čo treba i teraz, v týchto chvíľach," dodali s tým, že bohužiaľ, už môžu len pomôcť prekonať a prežiť túto tragédiu v rodine. "Poskytujeme jej psychologickú, zdravotnícku, morálnu pomoc, zabezpečujeme dopravu, stravu, financie... Je nám strašne ľúto, čo sa stalo a snažíme sa aspoň nejako zmierniť bolesť a žiaľ," uzavrelo vedenie.

Počasie ako hrozba

V osudný deň v okrese Myjava platila výstraha druhého stupňa pred silným vetrom, ktorý mal v nárazoch dosahovať rýchlosť 85 až 95 km/h alebo priemernú rýchlosť 60 km/h. „Táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ varoval hydrometeorologický ústav.

Na hrozbu ale prostredníctvom facebookovej stránky upozorňovalo ešte 4. februára aj mesto Myjava.

Pomoc rodine

Verejnosť, ktorá súcití s rodinou, by taktiež chcela podať pomocnú ruku. Podľa našich informácií by mal byť zriadený oficiálny transparentný účet, mesto by malo o možnosti prispieť informovať už v najbližších hodinách na svojej webovej stránke.

Prípadom sa intenzívne zaoberá aj polícia. V stredu krátko po nešťastí ochrancovia zákona uviedli, že k príčinám a spôsobu odpútania autobusovej zastávky sa vyjadrí znalec príslušného odvetvia. Mesto Myjava na stránke myjava.sk tiež informovalo, že celá vec je v šetrení polície a samospráva okamžite prijala opatrenia na kontrolu všetkých ostatných prístreškov, zariadení a stromov, ktoré by mohol silný vietor poškodiť.

Kto je zodpovedný za tragédiu teda definitívne preukáže až ďalšie vyšetrovanie. Správu budeme aktualizovať o ďalšie stanovisko polície.