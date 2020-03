Bude to škaredý piatok! FOTO Meteorológovia avizujú dážď i sneh, nepriaznivé počasie zasiahne celé Slovensko

Počas piatka začne územie Slovenska od juhozápadu ovplyvňovať ďalšie frontálne rozhranie spojené s tlakovou nížou, ktorej stred sa bude presúvať z Beneluxu nad severné Nemecko. Na svojej sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Meteorológovia avizujú, že na juhozápade začne pršať nadránom, a v priebehu predpoludnia sa zrážky rozšíria na zvyšok západného Slovenska a tiež aj nad stredné Slovensko. Neskôr sa dostanú aj na východ územia, ale tam by mali byť slabšie.

Kde naprší najviac?

Najvyššie úhrny počas piatka očakávajú modely na rozhraní západného a stredného Slovenska. „Tu by malo za 24 hodín podľa ALADIN-a spadnúť zväčša 13 až 20 mm, podľa ECMWF 8 až 15 mm a podľa GFS 10 až 20 mm. Zvyšok územia by mal dostať podľa modelu ALADIN zväčša 6 až 15 mm, ale na východe a v Žilinskom kraji budú zrážky na viacerých miestach výrazne slabšie,“ spresnili SHMÚ. Podľa hydrometeorologického ústavu by zrážky na juhozápade mali končiť zajtra v podvečerných hodinách, na východe až v noci na sobotu, prípadne v sobotu cez deň.

Keďže zrážky budú vypadávať do chladnejšieho vzduchu, na niektorých miestach sa aj v polohách okolo 300 až 400 m nad morom prechodne opäť vytvorí snehová pokrývka. „Najmä v západnej časti Banskobystrického kraja môže byť zajtra tesne predpoludním aj v polohách okolo 300 m nad morom prechodne okolo 5 cm snehu,“ priblížili odborníci.

Predpovedné modely

Model Aladin predpokladá, že na juhozápade bude v nížinách takmer výlučne len pršať, ale v severnej časti Trnavského kraja a v severovýchodnej časti Nitrianskeho kraja by prechodne malo aj v nížinách snežiť alebo by tu mal prechodne padať dážď so snehom.

Model ECMWF predpokladá, že sneženie alebo dážď so snehom sa prechodne vyskytne vo väčšej časti Podunajskej nížiny a ojedinele aj na Záhorí. „Najväčšia pravdepodobnosť sneženia alebo dažďa so snehom v nížinách na juhozápade je zajtra v čase medzi 7:00 až 11:00,“ uviedol SHMÚ.

Ak by však aj zajtra na juhozápade v nížinách prechodne snežilo, vytvorenie snehovej pokrývky na pár hodín je málo pravdepodobné, pretože teplota pri zrážkach bude slabo nad nulou. „Ak by sa v nížinách na juhozápade zajtra niekde snehová pokrývka prechodne vytvorila, bude s veľkou pravdepodobnosťou len do 1 alebo 2 cm a bude trvať veľmi veľmi krátko,“ skonštatoval hydrometeorologický ústav. „Na východe územia by mali byť zrážky v polohách do 600 m nad morom takmer výlučne len dažďové,“ dodal.