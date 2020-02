Kotleba obhajoval čísla, ktoré v nacistickej symbolike znamenajú Heil Hitler: Slovenskou abecedou

Marian Kotleba je obžalovaný z trestného činu prejavovania sympatií k hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných práv a slobôd. Ešte v roku 2017 odovzdal trom rodinám šeky so sumou 1488 eur, ktorý odkazuje na nacistuckú ideológiu. Kotlebovi hrozí až osem rokov. Číslo 14 odkazuje na štrnásť slov vo vete Davida Lanea a číslo 88 na nacistický pozdrav Heil Hitler. Kotleba sa opäť bráni, že to tak nemyslel. Tentokrát vytiahol v nedeľnej diskusii O 5 minút 12 abecedu.

Pre nás to boli len šeky

Kotleba sa bránil tým, že je jediným politikom, ktorého stíhajú za to, že dával peniaze chudobným rodinám. „Ale pre nás to boli šeky. Viete, čo je to šek? Čo je to peniaz, ktorý dáte rodine, na ktorú sa štát vykašľal?“ Číslo štrnásť symbolizuje štrnásť slov, ktoré formuloval vo vete David Lane. „Musíme ochrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti,“ znie veta v preklade z angličtiny.

Číslo osem odkazuje na ôsme písmeno v abecede, čo je písmeno H. Keďže sú to dve osmičky, malo by ísť o odkaz na nacistický pozdrav "Heil Hitler". „Vy teraz mätiete a klamete ešte aj malé deti na základnej škole, ktoré sa učia abecedu a ktoré vedia, že ôsme písmeno v slovenskej abecede nie je žiadne H. Prosím vás, účelovo to neotáčajte,“ povedal Kotleba.

Ja som nikdy nehajloval!

Moderátor uviedol, že veta je v angličtine, takže ide o celosvetový symbol, ktorý používajú neonacisti. „My sme Slováci, my sme ľudia, pre ktorých je Slovensko na prvom mieste. To, že si to niekto v hlavičke nastaví tak, že sa ideme orientovať podľa angličanov a západných vzorov, to je ich vec,“ uviedol. „Ja som v živote nikdy nehajloval, nemám žiadnu tetovačku a nikto ma z ničoho takého obviňovať nebude.“

Podľa Kotlebu je dnes totiž v móde „klaňanie sa zahraničným pánom“. Keďže ide o zahraničný výrok celosvetovú symboliku, argument o slovenskej abecede nie je na mieste. Matovič mu následne vymenoval abecedu, Kotleba oponoval, že tu neprišiel vysvetľovať slovenskú abecedu. „Keď prídete na náš míting, tak sa vás spýtam, pán Matovič, doučili ste sa slovensku abecedu?“

Špeciálna prokuratúra má jasno

Prokurátor Honz podal obžalobu na Kotlebu ešte v októbri minulého roku. „Pričom číslo 1488 je známe a používané v symbolike extrémistov, a je spojením čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu) a 88 (ôsmym písmenom v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu 'Heil Hitler!'), čím verejne a na mieste verejnosti prístupnom najmä používaním hesiel prejavoval sympatie k rasistickej a (neo)nacistickej ideológii,“ uviedla vtedy hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.