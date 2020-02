VOĽBY 2020 Matovič spustil cez víkend frontálny útok: Nasledovali drsné reakcie v opozícii

BRATISLAVA - Predstavitelia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností sa v sobotu zhromaždili na Námestí SNP v Bratislave a vystúpili na tlačovke o tom, že ľudia budú v internetovom hlasovaní rozhodovať o podmienkach vstupu OĽaNO do vládnej koalície. Brífing mal viacero ohlasov, prichádzali z opozičných a mimoparlamentných radov. Volební lídri sa už "tradične" nezhodli a začali medzi sebou poriadne útočiť.

Prví si rypli progresívci

Medzi prvými kritikmi bola koalícia PS/Spolu, ktorá "internetovú anketu" odsúdila. "O tom, či budeme mať stabilnú vládu, ktorá urobí na Slovensku poriadok, nesmie rozhodovať internetová anketa. Rozhodovať budú ľudia vo voľbách. Ľudia si vyberú, koho program chcú, komu dajú mandát a podľa ich vôle vznikne vláda, ktorá prinesie zmenu," píšu v spoločnom stanovisku Michal Truban a Miroslav Beblavý.

Tí navyše najnovší Matovičov výstup považujú za zriadenie "ultimáta". "Našim najväčším nepriateľom je beznádej a skepsa, či sa to podarí. Či sa vieme dať s ostatnými dokopy, či to potom vydrží, či sa nerozhádame za dva týždne. Za koalíciu PS/Spolu hovoríme, že v nás majú ľudia istotu spolupráce a odvážnych riešení. Považujeme za neprijateľné v tomto momente si dávať ultimáta a strašiť ľudí predčasnými voľbami," pokračujú progresívci.

Sulík je otvorený diskusii

Predseda liberálnej SaS Richard Sulík si myslí, že klásť podmienky marí šance postaviť pravicovú vládu. "Program strany Sloboda a Solidarita (SaS) obsahuje vyše 1100 konkrétnych a reálnych riešení. Každé z nich zlepší život v našej krajine. Ale ani jedno z týchto riešení nebude pre nás kardinálnou podmienkou pre vstup do koalície, pretože vznik slušnej vlády je pre nás prvoradý. Pravicová vláda bez strany SaS nevznikne," tvrdí Sulík.

"Pod zodpovedným prístupom, ktorý Slovensko potrebuje ako soľ, si predstavujeme povolebné koaličné rokovanie, na ktorom každý z partnerov predloží svoje predstavy, požiadavky, prípadne podmienky a maximálnu snahu o nájdenie kompromisu," uzavrel.

To najostrejšie nakoniec a predaj hrncov

Predseda KDH Alojz Hlina si zobral k srdcu názov sobotnej Matovičovej tlačovky "niečo, z čoho Slovensko onemie" a bývalému kolegovi z parlamentu nič nedaroval. "Ľudia nech si urobia názor. Ja mám tej teatrálnosti dosť. Ani včera som neonemel," myslí si Hlina.

Hlina dokonca tlačovku Matoviča odignoroval a hovoril o tom v statuse na sociálnej sieti. "Nepozeral som. Niektorí pozerali, ale vraj tiež neonemeli. Nepozeral som, lebo sme v tom čase mali stretnutie s občanmi, ale keby som aj mohol, tiež by som nepozeral. Ja som totižto na predajné akcie predavačov hrncov imúnny. Včera a ani dnes mu to nevyšlo. Nastupuje low period. Poznám tieto Matovičove high & low periods. Aby sa s z toho dostal, bude páliť po tých, ktorí nevidia zmysel páliť po vlastných," ukončil svoj status Hlina.

Matovič nevidí alternatívu v "anti-protestoch"

Matovič kritizuje opozičných partnerov za aktivity v uliciach. Naposledy v jeho rodnej Trnave. "Chodiť na ich mítingy, vykrikovať na všetkých zúčastnených "fašisti", vyhrážať sa im transparentom "Dopadnete ako Tiso" a inak provokovať ... čo má za (logický) následok násilie, ktoré prišlo, nie je riešenie, ktoré Slovensku pomôže rast podpory extrémistov zastaviť," myslí si.

"Preto sme v sobotu predstavili niečo, čo áno, štandardným politikom a politickým stranám vyráža dych ... lebo hlboko pohŕdajú čo i len myšlienkou, že by ľudia (bez ohľadu na to či volia a koho volia) mohli svojim slobodným hlasovaním rozhodnúť o tom, čo budú musieť oni spraviť. Nevedia si predstaviť, že ľudia (aj Kotlebovci) slobodným hlasovaním rozhodnú, že každý politik bude mať konečne hmotnú zodpovednosť či ľudia s rakovinou čakajúci na operáciu, musia byť najneskôr do 2 týždňov operovaní," uzavrel predseda OĽaNO.