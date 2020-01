PRÁVE TERAZ V Bratislave hlásia zdržanie, na juhu Slovenska je poľadovica

Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk tiež upozorňuje na poľadovicu v oblasti Veľkého Medera, Komárna, Kolárova a Šamorína.

Premávka je podľa Stella centra spomalená v Bratislave na Hradskej, v smere od Vrakune do centra, vodiči sa zdržia 25 minút. Na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy, ako aj na D1 pred vjazdom do Bratislavy pred Prístavným mostom v smere od Senca si vodiči počkajú do 20 minút.

Kolóny sú aj v hlavnom meste na Ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta, kde si vodiči počkajú do 15 minút. Desaťminútové zdržanie hlásia vodiči na Račianskej v smere do mesta, ako aj na Prístavnom moste smerom do Petržalky.