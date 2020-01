V troch krajoch stále platí výstraha pred vetrom na horách, hrozí aj sneženie a poľadovica

ŽILINA - Na Slovensku dnes bude premenlivá, od západu postupne prevažne veľká oblačnosť. Na viacerých miestach sa vyskytne sneženie alebo snehové prehánky, do cca 400 metrov aj dážď alebo dážď so snehom. Na juhozápade a v Košickom kraji sa vyskytnú zrážky len výnimočne, ojedinele aj hmla.

„Najvyššia denná teplota bude 0 až +5°C, na juhozápade miestami do +7°C. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov dosiahne okolo -5°C,“ uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V niektorých okresoch Banskobystrického, Prešovského a Žilinského kraja dnes hrozí vietor na horách. Naďalej platí výstraha 1. stupňa, ktorú však v piatok od 04:00 do polnoci vystrieda výstraha 2. stupňa.

Najlepšie predpovede počasia nájdete TU.

„Na horách v polohách nad 1 500 m sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 - 160 km/h. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ varujú meteorológovia. SHMÚ takisto vydal výstrahu 1.stupňa pred poľadovicou. Tá platí od piatka od polnoci do 10:00 pre Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Prešovský a a Žilinský kraj.

Fúkať dnes bude prevažne západný vietor s rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 45 km/h. Na východnom Slovensku sa vyskytne prevažne slabý vietor. Na horách nad pásmom lesa bude fúkať prudký vietor, popoludní aj víchrica. Predpokladané množstvo zrážok je do 6 mm, v Žilinskom kraji do 6 cm snehu.

Zdroj: shmu.sk ​

Cesty a horské priechody sú zjazdné, miestami je poľadovica

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojej stránke. Vodičov však upozorňuje, že na všetkých cestách v oblasti Veľkého Medera, Komárna a Kolárova a na cestách III. triedy v oblasti Šamorína je poľadovica. Takisto informuje, že horský priechod Donovaly je od 7:45 opäť otvorený pre všetky typy dopravu.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek na západe Slovenska je prevažne vlhký až mokrý, na strednom a východnom Slovensku, najmä v hornatejších oblastiach pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu do 1 až 3 cm, na Orave miestami 4 až 5 cm. Na ceste II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je na vozovke zľadovatený sneh do 3 cm. Miestami zľadovatený sneh do 1 cm sa nachádza na cestách III. triedy v obvode Dobšiná.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, okrem HP Vrchslatina, Huty, Herlianske Sedlo, Donovaly, Dobšiná, Chorepa, Veľké Pole, Cukmantel, Fačkov, Šturec, Besník, Čertovica, Zbojská kde sa na vozovkách nachádza kašovitý alebo utlačený sneh do 1 až 3 cm.

Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené HP Príslop (cesta I/78), Šútovce (cesta III/1774) a Veľké Pole (cesta II/512). Cesta I/64 cez HP Fačkovské sedlo je od 1. novembra uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje desať metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby.

Pre oblasť Západných a Vysokých Tatier vyhlásili mierne lavíne nebezpečenstvo

Vplyvom sneženia, vetra a nízkych teplôt pod -10°C je dnes pre Západné a Vysoké Tatry vyhlásené mierne lavíne nebezpečenstvo, teda druhý stupeň z päťdielnej stupnice. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) na svojej stránke. Vo Vysokých Tatrách je to hlavne západná časť, pretože smerom na východ bolo nového snehu menej. V ostatných častiach platí malé nebezpečenstvo.

Včera a dnes pripadlo spolu do 20 cm snehu. Počas dňa sa očakáva ďalších cca 5 cm nového snehu. Sneženie bolo spojené s vetrom, takže sa miestami môžu v teréne nachádzať menšie snehové vankúše, prípadne preveje, ktoré sú vplyvom nízkych teplôt zle previazané so starou snehovou pokrývkou.

Nebezpečné sú hlavne juhovýchodné svahy, pretože v nich fúka západný a severozápadný vietor. Ojedinele sa vo vysokých polohách Tatier, hlavne na severných orientáciách, prípadne v zatienených úzkych žľaboch, nachádzajú staré snehové vankúše zo suchého snehu, ktoré sa môžu uvoľniť po veľkom dodatočnom zaťažení. Tendencia lavínového nebezpečenstva je so snežením mierne stúpajúca.

Dnes ráno bolo na horách prevažne oblačno a slabo snežilo. Teploty vzduchu sa pohybovali v rozsahu od -15°C na vrcholoch hôr po -3°C v nižších polohách. Vo všetkých pohoriach fúka silný vietor západných smerov, na hrebeňoch ojedinele v nárazoch dosahuje 90 km/h. Sneh je tvrdý až ľadový, miestami sa vyskytuje kôra. Hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia sa. Miestami je do 10 cm nového snehu.

Počas dňa očakávame slabé sneženie. Celková výška snehu je na toto ročné obdobie podpriemerná a je nerovnomerne rozmiestnená. Väčšina snehu je uložená na východných, juhovýchodných a južných orientáciách alebo v žľaboch a muldách, a naopak, vetrom exponované miesta sú často vyfúkané do skál, trávy alebo ľadového podkladu. starý sneh je tvrdý, až ľadový.