PREDPOVEĎ POČASIA Perinbaba sa s nami bude zahrávať: Sneh aj na západe, také rozdiely by ste nečakali!

BRATISLAVA - Meteorológovia už pred víkendom avizovali, že snežiť bude aj na západnom Slovensku. Mnohých správa potešila, keďže Perinbaba tento rok viaceré časti našej krajiny úspešne obchádza. Má to však háčik. Kým v jednom meste budú padať vločky, v ďalšom vás už môže prekvapiť dážď. Čakajú nás veľké rozdiely.

Podľa predpovede imeteo.sk sa nad našim územím bude rozpadať studený front. Zrážky v podobe snehu by mal prinášať až do pondelkového rána. No situácia je komplikovaná.

Ilustračné foto Zdroj: TASR - Martin Baumann

"V polohách pod 250 m n.m. sa môže vyskytnúť aj dážď, nakoľko sa očakáva, že na záveternej strane Malých Karpát, zhruba v okolí okresov: Pezinok, Senec, Trnava, Piešťany, Dunajská Streda, Galanta, či Šaľa by sa dnešná teplota mohla počas dňa dostať až na +3 °C. Snehová pokrývka by tak nemala mať šancu," uvádza portál.

Pozor si treba dávať hlavne na rozdiely, ktoré môžu prekvapiť najmä vodičov. Len pár kilometrov od seba totiž môže vládnuť úplne iné počasie. Ako príklad uvádza portál mesto Bratislava - na východe či v jej centre môže pršať, no v severnej časti môže v tom istom čase snežiť. Takáto situácia sa očakáva aj v Podunajskej nížine, kde by mala k večeru zrážková činnosť silnieť.

Predpoveď počasia na nasledujúce tri dni

Pondelok

Začiatok týždňa bude oblačný až zamračený. Zasneží najmä na západe a severe Slovenska. V nižších polohách očakávajte dážď so snehom alebo dážď. Meteorológovia varujú pred poľadovicou. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5 stupňov.

Utorok

V utorok bude jasno až polojasno. Teploty sa budú pohybovať od 2 po 7 stupňov. Miestami sa ale vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť. V tom prípade očakávajte -3 až 2 stupne.

Streda

Stred týždňa bude tiež jasný alebo polojasný. V nižších polohách však bude hmla alebo nízka oblačnosť. Počas dňa na severe a východe krajiny očakávajte premenlivú oblačnosť a miestami aj snehové prehánky. Teploty vystúpia na 1 až 6 stupňov, na východe a v Banskobystrickom kraji bude chladnejšie, okolo -3 až 1 stupňa.

Hmla na východe

Na území východného Slovenska v okolí Moldavy nad Bodvou, Prešova, Michaloviec, Trebišova, Svidníka, Vranova nad Topľou a Starej Ľubovne je v nedeľu miestami hmla s dohľadnosťou do 200 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest na svojom webe zjazdnost.sk.

Cestári informujú, že všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, miestami suchý.

Ilustračné foto Zdroj: Ján Hargaš

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska miestami pokrytý vrstvou kašovitého utlačeného snehu a na západnom Slovensku miestami vrstvou čerstvého snehu do dvoch centimetrov.

Miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov sa nachádza na cestách I/67 Dedinky - Ostrá Skala, II/584 Srdiečko - Bystrá, II/535 Dobšiná - Palcmanská Maša, II/549 Úhornianske Sedlo - Krásnohorské Podhradie, II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v obvode Stakčín.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Herlianske Sedlo, Vrchslatina, Pezinská Baba a Makov, kde sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh do dvoch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh sa nachádza na HP Huty.

Hrozba lavín je malá

V slovenských pohoriach pretrváva v nedeľu malé lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce prvému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Liptovskom Hrádku.

„Vo všeobecnosti je snehová pokrývka na väčšine miest dobre spevnená a stabilizovaná. Povrch snehovej pokrývky je vzhľadom na nízke teploty počas celého dňa tvrdý, miestami zľadovatený. Ojedinele sa v najvyšších polohách Vysokých Tatier, najmä na severných orientáciách, prípadne v zatienených úzkych žľaboch, môžu nachádzať snehové vankúše zo suchého snehu, ktoré sa môžu uvoľniť po veľkom dodatočnom zaťažení,“ uviedol Sedlák.

Ilustračné foto. Zdroj: FB/Aktuálne podmienky na horách ​

V nedeľu ráno bolo v horách oblačné počasie, hmlisto, v najvyšších polohách Vysokých Tatier jasno. Oproti predchádzajúcim dňom sa ochladilo. Teploty sa pohybovali v rozsahu od -12 na vrcholoch hôr po -5 stupňov Celzia v horských dolinách.

Vo všetkých polohách prevláda severné prúdenie, v najvyšších polohách fúkal silný nárazový vietor do 11 metrov za sekundu. Sneh je počas celého dňa tvrdý až ľadový, miestami sa vyskytuje kôra. Hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia sa na tvrdom, zľadovatenom svahu.

Varovania SHMÚ na nedeľu

Slovenský hydrometeorologický ústav ale upozorňuje na poľadovicu predovšetkým na západnom a časti stredného Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí do 12.00 h. Informujú o tom meteorológovia na svojom webe.

Výstraha pred poľadovicou platí v niektorých okresoch Bratislavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Trnavského a Žilinského kraja. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako je doprava či pohyb osôb a infraštruktúra – rôzne typy vedenia," uviedli meteorológia.

SHMÚ taktiež varuje pred snežením v okrese Bratislava. Vo vyššie položených miestach sa očakáva sneženie, pri ktorom spadne päť až desať centimetrov snehu. Výstraha prvého stupňa platí do pondelka 20. januára do polnoci.

Upozornenie pred smogovou situáciou pre častice PM10 platí v Ružomberku a okolí, pričom potrvá až do odvolania. Podľa meteorológov sú príčinami smogovej situácie vysoké emisie PM10 z vykurovania pevným palivom a z ďalších lokálnych zdrojov, možný vplyv priemyslu a dopravy, ale aj nepriaznivé rozptylové podmienky vďaka polohe v horskej doline.