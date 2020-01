Električky do Dúbravky by mali začať opäť premávať po 17. februári

Matúš Vallo

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA – Premávka električiek po zmodernizovanej časti trate až do bratislavskej Dúbravky by mala byť opäť spustená po 17. februári. V stredu to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo s tým, že sa mestu podarilo dostať do elektrickej stanice – meniarne Dolné Krčace a zrealizovať v nej nevyhnutné úpravy. Spor so zástupcami vlastníkov pozemkov pod meniarňou totiž doteraz bránil spusteniu premávky električiek až do Dúbravky.