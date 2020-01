Retro FOTO z dôb minulých: Takto prebiehali voľby počas Československa

Voľby mali odlišný charakter

BRATISLAVA - Akoby to bolo včera. Za čias bývalého Československa prebiehali voľby našich politických predstaviteľov naoko podobne ako dnes - chodilo sa do volebných miestností a do urny sa vhadzoval hlasovací lístok. Situácia však bola dramaticky odlišná. Kým dnes si vyberame z desiatok politických strán a niekoľkých kandidátnych listín, za socializmu bola táto listina spravidla len jedna. Výhra komunistov v takto zorganizovaných voľbách bola už istá a volebná účasť sa blížila k sto percentám.